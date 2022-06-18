إلهام شاهين تكشف تفاصيل مبادرتها «اعزمونى على فرحكم» لتيسير الزواج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشفت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات بالأزهر الشريف عن تفاصيل مبادرتها الشخصية "اعزمونى على فرحكم لتيسير الزواج"، وذلك بعد إطلاق الأزهر لمبادرة "لتسكنوا إليها" للحد من تماليف الزواج.





وقالت شاهين، خلال مداخلة هاتفية لها، لبرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، على قناة cbc، إنه لا يصح التداين من أجل الإنفاق على أشياء ليست مطلوبة فى الأفراح، كذلك من وسع الله عليه ويريد الإنفاق فلينفق ولا مانع من ذلك.

وعن تفاصيل مبادرتها الشخصية "اعزمونى على فرحكم"، أوضحت أن هناك أشخاص كثر دعوها إلى فرحهم، مؤكدة أن الشباب لديهم رغبة فى الزواج لكن أحيانا تكون الأمور المادية مرهقة بالنسبة لهم.