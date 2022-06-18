وقالت شاهين، خلال مداخلة هاتفية لها، لبرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، على قناة cbc، إنه لا يصح التداين من أجل الإنفاق على أشياء ليست مطلوبة فى الأفراح، كذلك من وسع الله عليه ويريد الإنفاق فلينفق ولا مانع من ذلك.
وعن تفاصيل مبادرتها الشخصية "اعزمونى على فرحكم"، أوضحت أن هناك أشخاص كثر دعوها إلى فرحهم، مؤكدة أن الشباب لديهم رغبة فى الزواج لكن أحيانا تكون الأمور المادية مرهقة بالنسبة لهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلهام شاهين تكشف تفاصيل مبادرتها «اعزمونى على فرحكم» لتيسير الزواج (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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