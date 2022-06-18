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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /705070/Vodafone-فودافون-تكشف-خطوات-الاشتراك-في-باقات-النت-الأرضي

يتساءل العديد عن عروض فودافون للنت الأرضي وأسعار الباقات المتاحة، خاصة وسط آراء عملاء فودافون عن تحسن الشبكات وسرعة باقات فودافون الشهرية للنت، لذلك يقدم دوت الخليج كل ماتريدون معرفته عن باقات النت الأرضي من فودافون.

Vodafone فودافون

أعلن فودافون عن تفاصيل باقات النت DSl مشيرة إلى إنه يمكن اختيار الباقة ومعرفة أسعارها من هنـــــــــــــــا

وأشارت إلى إمكانية التقديم على خدمة فودافون للنت الأرضي أونلاين.

وأفادت التواصل بـ 2828 من من أي رقم محمول 50 قرش المكالمة أو على 0225292828 من أي رقم أرضي.

فروع فودافون

يمكن زيارة فروع فودافون ومعرفة الأقرب من خلال استخدام كود #10*888*

وجدير بالذكر أن تعتبر شركة فودافون من أقدم شركات الاتصالات وتوفر عروض كثيرة على الباقات وتتميز بسرعة عالية مقارنة بالشركات الآخري المناسبة.