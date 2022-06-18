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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /705071/وزير-البترول-لدينا-اكتفاء-ذاتي-من-الغاز-منذ-2018-ونجحنا-في-جذب-الاستثمارات-من-جديد

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر كانت تعمل منذ سنوات لتصبح مركز إقليمي للطاقة، وتم رفع المشروع للرئيس السيسي، وجرى العمل على تلك المحاور من أجل أن تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة، والعمل على حل المشاكل والمعوقات أمام هذا المشروع الضخم، وتم حل السلبيات سواء من ناحية الكهرباء، أو أزمة مشروع حقل ظهر.

وأضاف "الملا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، أن مصر ليس لديها أي مشاكل في الطاقة، ووصلت للاكتفاء الذاتي من الغاز وبدأت تستأنف التصدير منذ عام 2018، وبدأ التصدير مع الأردن، ومن ثم تم توقيع العقد مع إسرائيل من أجل استيراد الغاز ومن ثم إسالته، وحينها الرئيس السيسي خرج وقال إن مصر سجلت هدفا في ملف الغاز.

وتابع أن أن وصول مصر بأن تصبح مركز إقليمي للطاقة ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي، حيث إن مصر لديها بنية تحتية مميزة، مثل محطات الإسالة الموجودة في دمياط وإدكو بالبحيرة، ويتم العمل على تعظيم الاستفادة منها.

وزير البترول: مصر لديها فائض في الغاز الطبيعي

وأوضح أن مصر لديها فائض في الغاز الطبيعي تقوم بإسالته إلى جانب أنها تعمل على تسييل الغاز لإسرائيل ونفس الأمر مع قبرص من أجل تحقيق الاستفادة المشتركة، مشيرًا إلى أن مصر لديها إمكانيات مميزة، وتعمل على الاستفادة منها أقصى استفادة.

وأشار إلى أن الدولة عملت على حل كل المشاكل التي كانت طاردة للاستثمارات فيما يتعلق بملف الغاز، سواء من خلال إعادة تشغيل محطتي الإسالة بشكل مميز، إلى جانب حل كل المشاكل التي تجعل ثقة العالم مهزوزة في مصر، وبالتالي أصبحت مصر جاذبة للاستثمارات في ملف الطاقة بدلا من طاردة للاستثمار.