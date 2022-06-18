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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /705069/وزير-البترول-سعر-أنبوبة-الغاز-الحقيقي-180-جنيه-ونقف-في-صف-المواطن

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول، عن أن مصر أصبحت قريبة من الاتفاق على تصدير الغاز المسال إلى لبنان، ولكن كان يوجد بعض المشاكل، حيث إن مصر استطاعت إنهاء كافة البنود الخاصة بالتعاقد مع لبنان مرورًا بسوريا، لأنه سيسير من خلال خط الغاز العربي، وتم الانتهاء من كل البنود، والتحقق من الخط، وإصلاح بعض الأجزاء التالفة في شمال لبنان، وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم التوقيع خلال الأسبوع المقبل على اتفاق تعاقدي فني، ولكن سيكون غير مفعل حتى يتم الحصول على الموافقة النهائية من قانون قيصر وضمان التمويل من البنك الدولي، وذلك بعد التراضي بين كل الأطراف.

واستطرد “الملا”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، وينقلها دوت الخليج، أن الدولة المصرية تقف في صف المواطن وتحاول تخفيف الأعباء عليه، وظهر ذلك من خلال الأسعار في الفترة الماضية، موضحا أن سعر الوقود في مصر أقل بكثير من سعره في العالم على الرغم من أن مصر دولة مستوردة للبترول.

وزير البترول: التحول لاستخدام الغاز الطبيعي يساعدنا للتحول للطاقة النظيفة

وناشد وزير البترول المصريين بتحويل سياراتهم على الاعتماد على الغاز الطبيعي، خاصة في ظل الاهتمام من الدولة المصرية بالعمل على الطاقة النظيفة، ونفس الأمر بالنسبة للمنازل، خاصة أن الدولة تحاول التقليل من أنابيب الغاز وتعمل من خلال الغاز الطبيعي، لافتًَا إلى أن سعر أنبوبة الغاز الحقيقي 180 جنيه في ظل غلو الأسعار ولكن الدولة توفرها بـ 75 جنيه فقط، وذلك من أجل دعم المواطن المصري.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، سواء في المنازل بدلا من أنابيب الغاز، إلى جانب استخدامه في السيارات، وذلك وفقا لتوجيهات الدولة المصرية في التحول إلى الطاقة النظيفة للتقليل من تغيرات المناخ التي يشهدها العالم.