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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /705064/وزير-التعليم-يحسم-الجدل-حول-نتائج-أولى-وثانية-ثانوي

ضجت موقاع التواصل الاجتماعي وجروبات أولياء الأمور، بمنشورات تشير إلى إعادة تقدير نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بعد تراجع معدلات النجاح بين الطلاب.

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ومن جانبه، تدخل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لحسم الجدل الدائر حول سحب نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي للعام وإعادة تقيمها من جديد.

سحب النتائج

وقال وزير التربية والتعليم عبر منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، ردا على الشائعات حول نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي، إن وزارة التربية والتعليم لم تصدر الوزارة أية قرارات بسحب أي نتائج في أي محافظة في مصر وكل ما يقال في هذا كذب وتضليل.

وشدد الدكتور طارق شوقي على أن وزارة التربية والتعليم أرسلت النتائج الإلكترونية فقط للمدارس المسئولة عن إعلان النتيجة بشكل نهائي، مؤكدا أن الامتحانات الإلكترونية تبلغ نسبتها 35 في المئة فقط من إجمالي النتيجة، لأن نتيجة الفصل الدراسي الأول تبلغ 50 في المئة، والامتحانات الورقية تبلغ نسبتها 15 في المئة.

نتائج عادلة

وأشار وزير التربيةوالتعليم أن نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية عادلة، وليس بها إعادة تصحيح أو تظلم لأنها تمت بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري، مشيرا إلى أن نسب النجاح ليست متدنية كما يدعي البعض، وأنها في المستوى الطبيعي لها.

وشدد الدكتور طارق شوقي على أن أسئلة الامتحان المقالية تم تصحيحها على مستوى المدرسة بشكل تقليدي وبالتالي من يريد التظلم عليه التوجه للمدرسة والتقدم به وفقا للإجراءات المعتادة في هذا الأمر، مشيرا إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي فقط كانت مركزية ولكن النتائج لم تكن مركزية بل كانت المدارس تجمع نتيجة الامتحان المقالي على الفصل الدراسي الأول وتظهر النتيجة كاملة.

وأعلنت مدارس الثانوية العامة بالمديريات التعليمية، نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي في صورة تقديرات بدون درجات، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

التقديرات

ويعني تقدير ممتاز حصول الطالب على نسبة من 85 إلى 100 في المائة، وتقدير جيد جدا تعني حصول الطالب على نسبة من 65 لأقل من 85 في المائة، وتقدير جيد تعني حصول الطالب على نسبة من 50 لأقل من 65 في المائة، وتقدير ضعيف تعني حصول الطالب على نسبة من على أقل من 50 في المائة.