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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /705067/براعم-وزهرات-مدارس-العمران-يقدمون-لوحات-فنية-وعروضا-غنائية-لحضارات-مصر-والعالم

في أمسية رائعة تضمنت لوحات فنية وعروضًا جسدت حضارات مصر والعالم، احتفلت مدارس العمران الحديثة للغات بتخريج دفعة الـ"كي جي" الرابعة، للعام الدراسي 2021/2022، على مسرح المدرسة في هضبة الأهرام.

براعم وزهرات مدارس العمران يقدمون لوحات فنية وعروضًا غنائية لحضارات مصر والعالم

حضر الاحتفال لفيف من كبار قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسؤولو مديرية التعليم بالجيزة، وناصر شعبان مدير عام إدارة الهرم التعليمية وأحمد هيبة رئيس مجلس الأمناء والآباء بإدارة الهرم، وقيادات التعليم الخاص، إضافة إلى عدد من الفنانين والإعلاميين والصحفيين، وأولياء الأمور.

وقالت شيماء أبواليزيد مديرة مرحلة رياض الأطفال إن حفل اليوم ما هو إلا ثمرة جهد كبير على مدار عام كامل لزهرات وبراعم مدارس العمران، لافتة إلى أن هذا الصرح التعليمي الشامخ، الذي ولد عملاقًا، حقق الكثير من خططه على طريق التميز بخطى واثقة، بفضل الله سبحانه، ثم بجهود الإدارة الواعية والعطاء اللامحدود للمعلمين والمعلمات وجميع العاملين، الذين يؤدون رسالتهم على أكمل وجه.

وأضافت شيماء أبواليزيد أن رسالتنا هي المضي قُدمًا نحو تنشئة جيل جديد واعٍ، يتسلح بالأخلاق والعلم والمعرفة وحب الوطن، ولذلك يجب أن نشيد بأبنائنا وبناتنا الذين نتوقع لهم مستقبلًا واعدًا ومشرقًا، بفضل الدعم الكبير والتعاون الذي نتلقاه من أولياء الأمور.

شهد الحفل تقديم البراعم والزهرات استعراضات فنية مختلفة، تضمنت عروضًا غنائية وموسيقية للحضارة المصرية الأصيلة، وأغنيات وطنية ألهبت مشاعر الحضور، خصوصًا العروض العسكرية التي قدمها الصغار، للدلالة على التضحيات التي تقدمها قواتنا المسلحة الباسلة.

كما قدم البراعم والزهرات لوحات فنية موسيقية واستعراضات تعبر عن حضارات العالم المختلفة، شملت الهند وإسبانيا وجنوب إفريقيا وألمانيا، وعروضًا أخرى من إفريقيا وهاواي، إضافة إلى عروض التنورة وغيرها من الفقرات التي لاقت تشجيعًا حماسيًا من الحضور.

جدير بالذكر أن مدارس العمران الحديثة للغات في منطقة حدائق الأهرام تأسست عام 2017، وهي واحدة من أربع مدارس في محافظة الجيزة تأسست عام 2011، وتتميز بتقديم مستوى تعليمي راقٍ لمختلف المراحل الدراسية.