المهندس اشرف رشاد يعقد اجتماعًا تنظيميًا لمحافظة الغربية.. ويؤكد: نسعى للوصول إلى المواطنين لتوعيتهم

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /705066/المهندس-اشرف-رشاد-يعقد-اجتماعا-تنظيميا-لمحافظة-الغربية-ويؤكد-نسعى-للوصول-إلى-المواطنين-لتوعيتهم

عقد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية، عصر اليوم، اجتماعًا تنظيميًا لمحافظة الغربية، بمقر أمانة السنطة.

حضر الاجتماع اللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم، والنائب محمد عريبي أمين الحزب بالغربية، ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، بجانب أعضاء وقيادات الحزب بالغربية.

المهندس اشرف رشاد يعقد اجتماعًا تنظيميًا لمحافظة الغربية

وتناول الاجتماع التنظيمي أسس العمل الحزبي و مجهودات الدولة في تحقيق حياة كريمة للمواطنين، ودور الحزب في نشر الوعي بين المواطنين بطبيعة المرحلة والظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد النائب أشرف رشاد اهتمام الحزب بالمبادرات المجتمعية والدور الخدمي، وضرورة الوصول إلي كافة المواطنين عبر جميع قنوات التواصل وتوعيتهم.

وأوضح أن تدريب وتأهيل الكوادر الحزبية والسياسية هي أحد أهم أولويات الحزب خلال الفترة المقبلة.

ورحب النائب محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن بالغربية بالحضور وأكد علي أهمية التنظيم والتناغم فالعمل الحزبي.

وفي ختام اللقاء قام السيد / محمد منير أمين مركز السنطة بتسليم درع الأمانة للمهندس أشرف رشاد والنائب محمد عريبي تقديرا لجهودهما في العمل العام ودعمهم المتواصل لأمانة السنطة.

كما سلم النائب محمد عريبي درع أمانة الغربية إلى المهندس أشرف رشاد تقديرًا لجهوده في قيادة عائلة مستقبل وطن وتحقيقات تطلعات جميع الأعضاء.

وفي نهاية الاجتماع تفقد "رشاد" مقر الحزب بمركز السنطة والاطلاع على مقار الأمانات.