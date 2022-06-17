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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /705065/مرتضى-منصور-يوجه-رسالة-هامة-للرئيس-السيسي-بشأن-الحوار-الوطني

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي قبل فترة قليلة من انطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي من أجل اتخاذ كافة الأراء المختلفة فيما يتعلق بمستقبل الدولة المصرية في الفترة القادمة.

وكان الرئيس السيسي قد دعا إلى الحوار الوطني بين كافة فئات وأطراف الدولة خلال الفترة المقبلة، والذي من المقرر انطلاقه في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

وقال مرتضى منصور، خلال كلمة له أثناء افتتاح قناة الزمالك، ونقلها دوت الخليج إنه يتمنى أن تكون الرياضة جزء من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن الأندية الجماهيرية في مصر لديها شعبية كبيرة، والرياضة جانب مؤثر جدا في حياة الشعب المصري.

مرتضى منصور: الأندية الجماهيرية لديها شعبية أكثر من الأحزاب السياسية

وأضاف رئيس نادي الزمالك إلى أن الأندية الجماهيرية مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والمنصورة وغيرها لديهم شعبية جماهيرية أكثر من الأحزاب السياسية، متمنيا أن يكون للرياضة وكرة القدم جزء على طاولة الحوار الوطني.

وتابع أنه يتمنى أن يتم وضع سقف للتعاقدات للاعبين في الفترة المقبلة، ووضع ضوابط في التعاقدات بين اللاعبين والأندية، "مينفعش لاعب وكيل أعمال يقوله هجبلك 20 مليون و40 مليون من نادي معين يفسخ عقده ويروح، لازم وضع تعاقدات وسقف لكل اللاعيبة في مصر، لا يوجد لاعب في مصر يستحق المبالغ التي تُدفع في الوقت الحالي".

وأردف أن الرياضة جزء من السياسة، وما حدث مع روسيا هو أكبر دليل، حيث تم استبعاد روسيا من منافسات كأس العالم بعد الحرب التي شنتها على أوكرانيا، إلى جانب العديد من العقوبات في مجال الرياضة، وهو ما يؤكد أن الرياضة جزء من السياسة.