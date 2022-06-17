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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /705063/عميل-بنك-القاهرة-يشكو-أسوأ-مصرف-خارج-الزمن

انتقد عميل بنك القاهرة إدارة البنك في التعامل معهم، بالإضافة إلى إهمال خدمات بنك القاهرة والتواصل مع العملاء، ويرصد دوت الخليج شكاوي عملاء بنك القاهرة والخدمات المتوفرة عليه.

عملاء بنك القاهرة قال عميل بنك القاهرة: "أسوء بنك اتعاملت معاه في حياتي ، خارج الزمن تماما المفروه كان قفل من زمان". بنك القاهرة رد موظف خدمة عملاء بنك القاهرة على صفحة المصرف الرسمية على موقع "فيسبوك"، قائلاً: "نعتذر عن عدم حصول حضرتك على مستوى الخدمة المطلوبة و نؤكد اننا حريصين على تحسين مستوى الخدمة حتى نكون عند حسن ظن عملائنا الكرام". وأضاف "برجاء إرسال رقم تليفون والمشكله التى وجهت حضرتك في رسالة خاصة للصفحة، وسوف يتم المتابعة".

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