سفير القاهرة لدى بيروت يبحث مع رئيس النواب اللبنانى الأوضاع فى البلاد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر رئاسة مجلس النواب اللبنانى بمنطقة عين التينة بالعاصمة بيروت، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان نبيه برى قد أعيد انتخابه رئيسا لمجلس النواب اللبنانى فى الجلسة الافتتاحية للمجلس النيابى الجديد فى 31 مايو الماضى والتى حضرها سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوى ضمن عدد من سفراء الدول العربية والأوروبية والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا.

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