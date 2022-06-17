وزير التعليم: الامتحان الإلكترونى لأولى وثانية ثانوى عادل ولا مجال للتظلمات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا مجال لإعادة تصحيح الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى.

جاء هذا رداً مطالب عدد من أولياء الأمور، عبر إحدى مجموعات "واتس آب"، بشأن إعادة تصحيح امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، على خلفية ضعف درجات عدد من الطلاب ورسوب عدد آخر فى أكثر من مادة.

وقال الوزير، إن الامتحان الإلكترونى الذى أداه طلاب أولى وثانية ثانوى، تولت الوزارة تصحيحها إلكترونياً بنسبة 100% دون تدخل بشرى، وبالتالى النتائج عادلة ولا مجال للخطأ الذى يُسمح بموجبه بتقديم التظلمات أو إعادة التصحيح.

ولفت الوزير إلى أن الامتحانات الورقية التى أداها الطلاب للإجابة عن الأسئلة المقالية بنسبة 30% من كل امتحان، تم تنظيمها وتصحيحها على مستوى كل مدرسة، وهذه الجزئية من الامتحان هى التى يمكن تقديم التظلم فيها.

ونفى الوزير ما أثير بشأن تدنى نسب نجاح الصفين الأول والثانى الثانوى، مؤكداً أنها فى المستوى الطبيعى.



جدير بالذكر أن هناك قاعدة تحكم عملية "التظلم" من النتائج وهى: "المقدر لا يقدر"، وبالتالى لا يوجد ما يُسمى بإعادة التصحيح بالكامل، فالطالب الذى يتقدم بتظلم لا يحصل على درجات إضافية إلا فى حالة وجود سؤال غفل المصحح عن تقديره، أو وجود خطأ فى تجميع الدرجات داخل كراسة الإجابة أو على الغلاف (المراية) فقط.

وقررت وزارة التربية والتعليم، عقد امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، ورقياً بنسبة 100% على مستوى الإدارات التعليمية، وتتولى الإدارات إعلان الجداول داخل المدارس الثانوية.

وأدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، امتحانات الفصل الدراسى الثانى لعام 2021/2022 (الدور الأول)، خلال الفترة بين 11و26 مايو الماضى، ورقياً بنسبة 30% للإجابة عن الأسئلة المقالية، وإلكترونياً بنسبة 70% للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد.

وأعلنت نتائج الطلاب خلال الأسبوع الماضى، بالتقديرات كالتالى:

- من 85 إلى 100 ممتاز.

- من 65 لأقل من 85 جيد جدا.

- من 50 لأقل من 65 جيد.

- أقل من 50% ضعيف، والواقعين في هذه الشريحة يلزمهم دخول امتحان الدور الثانى.