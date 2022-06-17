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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /705061/مصرع-فني-كهربائي-صعقا-وضبط-المتهم-بقتل-طفلة-قنا

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع فني كهربائي يُدعى "محمود .م"، ويبلغ من العمر 30 عامًا، إثر إصابته بصعقة كهربائية خلال قيامه بأعمال صيانة الكهرباء في أحد المنازل بقنا.

دوت الخليج

وأوضحت الأجهزة الأمنية بالمديرية، أن المتوفي كان يساعد سيدة غير مقتدرة في صيانة كهرباء منزلها بالمجان، وأُصيب بصعق كهربائي، على إثره نُقل إلى المستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وتحرر محضرًا بالواقعة وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

وفي سياقٍ موازي.. كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عن العثور على جثة طفلة متحللة بقرية صوص بمركز نقادة، بعد أيام من تغيبها.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا, قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من الأهالي عن العثور على جثة طفلة متحللة مجهولة داخل محصول القصب بعزبة طايع التابعة لقرية صوص بمركز نقادة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لطفلة متغيبة تُدعى "آيات.ع.م"، وتبلغ من العمر 15 عامًا، وبها آثار خنق بالرقبة، وتحرر محضراً بالواقعة وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

مصرع فني كهربائي صعقا.. وضبط المتهم بقتل "طفلة قنا"

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن جثة الطفلة بها شبهة جنائية، حيث تعرضت للقتل خنقًا، وبعد تكثيف التحريات من قبل ضباط المباحث بمركز شرطة نقادة، تمكنوا من ضبط المتهم، الذي اتضح أنه من جيران المجني عليها ويُدعى "علاء.ع" في الثلاثينيات من عمره.

وعن أسباب ودوافع الجريمة.. سيوافيكم "دوت الخليج" باقي التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات الرسمية