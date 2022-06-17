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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /705060/عمرو-أديب-صادرات-مصر-من-الغاز-زادت-بنسبة-100

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمجهودات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بملف الغاز، حيث إن مصر نجحت خلال فترة وجيزة في وضع نفسها في منطقة مميزة في سوق الغاز العالمي، مشيرًا إلى أن اسم مصر أصبح يتردد دائما حينما يتم الحديث عن الغاز في العالم كله، سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في الشرق الأوسط، حيث أصبحت مصر لاعبًا أساسيا في ملف الغاز، وهذا الأمر لم يأتي صدفة.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، أن مصر كانت تعمل منذ أعوام على أن تكون مركز إقليمي للطاقة، وأن تصبح هي "أوبك" الغاز للعالم، وحينما حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية بدأ الاستعانة بمصر إلى جانب عدة مصادر أخرى لتعويض أزمة الطاقة في العالم.

عمرو أديب: مصر تشهد جني ثمار تعبها في السنوات الماضية

وأشار إلى أن مصر في الآونة الأخيرة تصدير الغاز المسال زاد فيها بنسبة 100%، مصر لديها قلعتين تسييل غاز في مصر، منهم مكان كان متوقف بشكل تام أعادت الدولة تشغيله مرة أخرى من أجل عملهم.

وتابع أن الأيام القليلة الماضية مصر تشهد جني ثمار المجهود والتعب خلال السنوات الماضية، سواء من خلال الاكتشافات الجديدة مثل حقل ظهر، وتطوير الموانئ، وإعادة تنشيط صناعة الغاز المسال، مصر تجني ثمار تعبها في ظل الأزمة الحالية للطاقة في العالم كله.

وتعد مصر واحدة من أبرز الدول في ملف الغاز الطبيعي في الوقت الحالي، خاصة في ظل امتلاكها لمحطتي إسالة الغاز إلى جانب الأزمة العالمية التي يشهدها العالم نظرًا للأزمة بين كل من روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت على العالم كله في ملفي الغذاء والطاقة.