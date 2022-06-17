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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /705059/التعليم-تعلن-الشكل-النهائي-لامتحانات-الدور-الثاني-للصفين-الأول-والثاني-الثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم آلية عقد امتحان "الدور الثانى" لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بجمهورية مصر العربية للعام الحالي 2022/2021.

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ووفقًا لما أعلنه وزير التربية والتعليم على صفحته الشخصية على فيس بوك، فقد جاءت آلياء عقد امتحان "الدور الثانى" لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بجمهورية مصر العربية للعام الحالي 2022/2021، كالتالي:

１) يلزم على الطالب (الحاصل على درجه أقل من ٥٠٪؜ في أى ماده) أداء امتحان الدور الثانى في هذه المواد مهما كان عددها.

２) تُعقد الامتحانات ورقية فى "مقرر الفصل الدراسى الثانى فقط".

３) النجاح في امتحان الدور الثاني يقتضي الحصول على ٥٠٪؜ فأكثر في هذا الامتحان.

４) تبدأ الامتحانات "عقب أجازة عيد الاضحى المبارك" وتتولى الادارة إعداد جدول الامتحانات ويتم الاعلان عنه بالمدارس.

５) تُعقد الامتحانات بمقر المدارس الاعدادية أو الثانوية التى لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.

６) الامتحان "موحد على مستوى الادارة" وتوضع الاسئلة عن طريق موجه أول المادة بكل إدارة على أن تتولى الادارة تشكيل لجان لتقدير الدرجات وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن إعادة تصحيح نتيجة أولى وثانية ثانوي

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفية عبر أحد جروبات التعليم على واتس أب، إن التصحيح إلكتروني بالكامل ولا يوجد إعادة تصحيح إلكتروني، بينما الجزء المقالي تم تصحيحه على مستوى المدرسة.

وعلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يترد على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع مستويات النجاح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأعلنت المدارس الثانوية بالمديريات التعليمية، نتيجة امتحانات نهاية العام لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بالتقديرات وليس بالدرجات.

ونشر الدكتور طارق شوقي تحليل ورسم بيانات بآداء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية عبر أحد جروبات التعليم: "قد يكون من المفيد أن نرى لمحات من تقارير أداء الطلاب على مستوى الجمهورية في الصفين الأول والثاني الثانوي في الامتحانات الإلكترونية التي يتم تصحيحها بدون عنصر بشري وبعدالة وبدون غش.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، امتحانات الفصل الدراسي الصاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، "إلكترونيا وورقيا"، حيث تم الامتحان بنظام 30% من الأسئلة موضوعية ومقالية، وتكون ورقية، تم وضعها من معلمي المواد بإشراف من الإدارة التعليمية.

بينما تم الامتحان بنسبة70% بنظام الأسئلة الإلكترونية، على التابلت وتكون الاسئلة اختيار من متعدد، وتم تصحيحها إلكترونيا.