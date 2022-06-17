العثورعلي جثة عامل مقتولاُ بمسكنه بمدينة بلبيس "الشرقية"

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /705057/العثورعلي-جثة-عامل-مقتولا-بمسكنه-بمدينة-بلبيس-الشرقية

حيث تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية بلاغا من ربة منزل بالعثور على جثة شقيقها داخل مسكنه الكائن بمدينة بلبيس، وتحركت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادث واتضح أن المجنى عليه عامل بمدينه العاشر من رمضان 36عاما.

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وتم نقل الجثة إلى مستشفى بلبيس المركزى وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لفحص الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائى، والأمن العام لكشف غموض الحادث وسرعة ضبط الجناة.

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائرغيرالمرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غيرالمرخصة، من قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.

تقنين الأجراءات

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبطه حال قيادته سيارة "نقل" وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار 2خزينة، وعدد 85 قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى 8,5 كيلو جرام، وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسيارة للنقل والترويج والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتم أتخاذ الإجراءات القانونية وجاري المتابعة.