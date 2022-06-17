انت الان تتابع تفاصيل خبر هاني شاكر يدعم محمد الحلو قبل عمليته الجراحية: "كل التمنيات بالعودة لجمهورك" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /705054/هاني-شاكر-يدعم-محمد-الحلو-قبل-عمليته-الجراحية-كل-التمنيات-بالعودة-لجمهورك

حرص الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على دعم الفنان الكبير محمد الحلو، الذي يمر بأزمة صحية كبيرة خلال الفترة الحالية ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية في يوم الأحد المقبل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير دعم هاني شاكر لـ محمد الحلو

شارك هاني شاكر الجمهور بصورة للفنان محمد الحلو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها: “اخي وحبيبي الفنان الكبير محمد الحلو كل التمنيات الطيبه بسرعه الشفاء والعوده لجمهورك ومحبيك الذي يدعوا لك بتمام الشفاء العاجل ان شاء الله”.

تعرض محمد الحلو لوعكة صحية

وكان قد كتب نجل محمد الحلو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: "أبويا وأخويا وصاحبى وكل حاجة حلوة في حياتى الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتحاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة فوق 80٪؜، يارب اشفيه شفاء لا يغادر سقما".

وقال محمد الحلو خلال مداخلة هاتفية مع لأحد البرامج التليفزيونية: “حصل ليا مشاكل في الساقين وانسداد في الشرايين، ولازم العملية تتعمل بسرعة، لأنها مأثرة بشكل كبير على المشي، وهعمل العملية يوم الأحد”.

وتابع محمد الحلو حديثه، فقال: “ما كناش عارفين إنه انسداد في الشرايين، وعندي مشكلة في الفقرة الرابعة والخامسة، وباخد مسكنات عشان الألم، لأن جسمي مش بيستحمل المنوم، ومحصلش خطأ طبي زي ما قالوا”.

محمد الحلو وعلي الحجار

من جانبه دعمه الفنان علي الحجار اذ كتب عبر فيسبوك: “مطرب المطربين الصديق الحبيب محمد الحلو، بندعيلك أنا وكل الناس اللى بتحبك بالشفاء العاجل بإذن الله، ومنتظرين منك أحلى غنا زي ما عوّدتنا دايمًا”.