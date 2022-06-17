منار بطلة الجمهورية في المصارعة: البيج ياسمين وأعوانها كلهم هرمونات..فيديو

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /705053/منار-بطلة-الجمهورية-في-المصارعة-البيج-ياسمين-وأعوانها-كلهم-هرموناتفيديو

رياضة المصارعة تتميز بطابعها العنيف، واحتياجها لقوة بدنية عالية، ولكن تتحدى منار صعوبة اللعبة لتحصل على مركز أول جمهورية.

دوت الخليج

وقدم دوت الخليج بث مباشر مع منار بطلة المصارعة بمحافظة البحيرة، والحاصلة على مركز أول جمهورية مع أن عمرها 15 سنة.

وقالت منار:"أنا بدأت اللعبه دي من تلات سنوات كنت رايحه عادي ألعب في الساحه وبعدين لفت نظري لعبه المصارعه حبيتها وبدأت أتدرب عليها من وقتها"، مشيرة إلى:"أنا بس في أسرتي اللي بلعب رياضة المصارعة".

"مهما حصل مش هسيب اللعبة دي"

وأضافت بطلة الجمهورية، أن اللعبه أصبحت تمثل كل شئ في حياتها، ومن المستحيل الابتعاد عن ممارستها، لافتة إلى"مهما حصل مش هسيب اللعبة دي.. علشان أنا تعبت فيها" وأكملت منار حديثها قائلة: "أنا دخلت في أكتر من اختبار وأكتر من مسابقة على مستوى الجمهورية"، مضيفة أنها فازت بالمركز الثاني لأول بطولة شاركت فيها، وحصدت المركز الأول في المشاركة الثانية، مشيرة إلى أنها تستعد حاليا للتأهيل لبطولة العالم.

وأشارت منار، إلى أنه خلال التدريب تلقت العديد من التنمر والإحباط من أصدقائها، حيث قال لها أصدقائها: "أنتي مش حتكملي..اللعبه دي لعبه ولاد"، ولفتت أنها لا تتأثر بمثل هذه الأقاويل، مؤكدة على استمرارها في ممارسة اللعبة التي طالما عاشقتها.

"طموحي إني أوصل لبطولة العالم"

ولفتت بطلة الجمهورية، إلى أن قدوتها في رياضة المصارعة الرياضي المصري كرم جابر بطل المصارعة الرومانية، مشيرة إلى "طموحي أني أوصل وأبقى بطلة عالم وأجيب ذهبية لمصر".

مدرب بطلة الجمهورية

ومن جانبه أضاف كابتن محمود نوار، مدرب منار أن لعبه المصارعه بالنسبه للبنات بمحافظة البحيرة نادرة جداً، وأنه في بدايه الأمر كان يدرب 4 فتيات تأهل منهم 3 من ضمنهم منار وكانت أشدهم تفوق رغم صعوبة التمرين كونها بنت.

شقيق منار

وأضاف شقيق منار، أنه فخور بما وصلت إليه شقيقته حيث قال: "هفضل جمبها وهدعمها لأنها بتحب المصارعه وهساعدها توصل لحلمها".

"كنت بحضر معاها أي تمرين"

وأشارت شقيقتها، أنها كانت معها منذ البداية، وكانت تدعمها طوال الوقت، حيث قالت: "كنت بحضر معاها كل التدريبات والمسابقات..ولما كانت بتلعب كنت كأن أنا اللي بلعب".