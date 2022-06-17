انت الان تتابع تفاصيل خبر العثور على جثة متحللة مجهولة لطفلة داخل مزارع القصب بقنا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /705052/العثور-على-جثة-متحللة-مجهولة-لطفلة-داخل-مزارع-القصب-بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، العثور على جثة طفلة متحللة بقرية صوص بمركز نقادة، بعد أيام من تغيبها.

دوت الخليج

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفلة متحللة مجهولة داخل زراعات القصب بقرية صوص في نقادة.

وانتقلت قوة أمنية علي الفور إلى مكان الواقعة وتبين العثور على جثة طفلة متحللة داخل زراعات القصب بعزبة طايع، قرية صوص في نقادة، وتبين أن الجثة للطفلة المتغيبة " آيات. ع.م"، 15 عامًا، وبها آثار خنق بالرقبة.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن جثة الطفلة بها شبهة جنائية، وبعد تكثيف وجمع المعلومات والتحريات من قبل ضباط المباحث بمركز شرطة نقادة، تمكنوا من ضبط المتهم ويُدعى "علاء.ع" في الثلاثينات من العمر، وهو من جيران المجني عليها قام بقتلها خنقًا، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة وجاري متابعة التحقيقات وأتخاذ الاجراءات اللازمة.

رجل يقتل زوجته ويشوه جسدها بعد عشرة دامت 21 عاماً

بعد عشره دامت حوالي 21 عاماً زوج ينهي حياة زوجته، بجريمة بشعة في الأميرية، ارتكبها الزوج "صابر" بحق زوجته "سهام" باستخدام "شاكوش" وآلة حادة.

استيقظ "صابر" مبكرًا وتناول فطورًا أعدته زوجته، التي عادت لتنام للمرة الأخيرة، حيث ترقبها الزوج حتى نامت وألقاها بمطرقةٍ "شاكوش" على رأسها، ثم شوّه جسدها كاملًا بآلة حادة.. "عملها خريطة" حسب تعبير جيران الضحية.

انتهى الزوج من قتل زوجته ثم خرج للمقهى وبعدها سلّم نفسه إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء عن جريمته، وتمت إحالته لجهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أقوال شقيق المجني عليها

وفي تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج".. قال "عزمي" شقيق المجني عليها، إنه رغم الخلافات الزوجية الكبيرة بينهما إلا أنها كانت تحاول الحفاظ على أبنائها الثلاث، وتعولهم من خلال العمل بالخياطة وبيع ما تطوله يدها كالخضروات البسيطة أحيانًا و"السمين" أحيانًا، حتى زاد جشع الزوج وطلب منها 10 آلاف جنيه بحجة تبديل شقتهم من الدور الثاني إلى الأرضي.

أقوال ابنة خالة المجني عليها

وأوضح "كريم" ابن خالة المجني عليها، أن الراحلة كانت تسعى لسد احتياجات أولادها وتوفير حياة كريمة لهم، إضافةً لذلك كانت ترعى زوجها خاصةً بعدما أُصيب بشللٍ قبل عامين نتيجة سقوطه من الطابق الخامس بإحدى البنايات خلال تركيب طبق هوائي "دش".