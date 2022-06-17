انت الان تتابع تفاصيل خبر "خلافات عائلية" تقود عامل بطعن زوجته بآلة حادة بقنا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /705046/خلافات-عائلية -تقود-عامل-بطعن-زوجته-بآلة-حادة-بقنا

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة ربة منزل بطعنات حادة بقرية "الجبلاو" .

وكشفت التحريات الأجهزة الأمنية الأولية، أصيبت ربة منزل، اليوم الجمعة، بطعنات آلة حادة، على يد زوجها، بقرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا, و ربة المنزل تُدعى "مرام" ،24 عامًا، مقيمة بقرية الجبلاو، وذلك بسبب خلافات عائلية.

دوت الخليج

و تم نقل المصابة إلى مستشفى قنا العام، ومنه إلى مستشفى سوهاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وتم أتخاذ الاجراءات القانونية وجاري المتابعة.

سكان عقار الوايلي يكشفون تفاصيل صادمة حول حول انهيار المبني

وأضافت الساكنة لـ دوت الخليج خلال بث مباشر معها: "أيوة عارفين أن المنزل هيقع من فترة كبيرة تتعدي الشهرين بس هندفع منين مبلغ مرة واحدة لترميم البيت ولازم نجمع فلوس عشان يتم ترميم البيت غالبا من الخارج أو الداخل، بس برضو مهما حصل مكنش ينفع يترمم لاني البيت دايب ".

وذكرت أية، أن الضحايا هم أسرة كاملة توفيت ماعدا بنت نجت منها و2 أخوات صاحب البيت – وست كبيرة جارتهم، وبأنه تتطالب بأنه يتم تعويضها بشقة عن وقوع المنزل ومفيش أي حاجة موجودة من بيتها.

ويكشف أحد ساكني العقار بجوار العقار المنهار : "كانت في حالة وفاة والناس سهرانه فسمعنا صوت طقطقة جامدة وجرينا كلنا ولقينا البيت وقع مع أذن الفجر، واتصلنا باإاسعاف وجات وبعدها الإسعاف أتصلت بكل حاجة والحماية المدنية وأنا متضرر عندي محل في العقار والبيت 10 طوابق ومتضررو لسه هشوف الدولة هتعمل معانا أية؟ هيتم الترميم ولا يهدوا البيت هنشوف هيعملوا معانا أيه".

وتقول سيدة أخرى من متضررى انهيار العقار وتسكن في العمارة المجاورة للمنزل المنهار: "أحنا لسه مش عارفين هيعملوا معانا ايه البيت نصه وقع لأني الشقق فيها بالتلات أسر" .

سكان عقار الوايلي يكشفون تفاصيل صادمة حول حول انهيار المبني

وقالت أخرى: "أحنا عايزين حل !! عشان أحنا معانا بنات مينفعش تقعد في الشارع القرايب مينفعش يستحملونا أكتر من كدة احنا مش عارفين مصيرنا اية ". يقترح شاهد عيان لـ دوت الخليج :"لو المحافظة أتاخرت أنهم توفرلهم مساكن ففي الكنائس أو المساجد اللي حوالين المنطقة تستقبل المتضررين لحد ما المحافظة توفر ليهم سكن ودا عمل هيرضي ربنا أكثر من الصلاة فيهم"