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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /705055/فروع-بنك-مصر-فى-وسط-البلد-20-فرع-أعرف-العناوين

يوجد حوالى 20 فرع من فروع بنك مصر في وسط البلد، وأشهرهم فرع بنك مصر الرئيسي في شارع محمد فريد، ويتساءل يوميًا الملايين عن الخط الساخن بنك مصر وعناوين فروع بنك مصر في وسط البلد باعتبارها المنطقة الرئيسية للجمهورية والتى يقدم عليها المواطنين طول الوقت، وينشرها دوت الخليج بالكامل.

فروع بنك مصر فى وسط البلد إليكم عناوين فروع بنك مصر في وسط البلد وأرقام التواصل معهم على النحو التالي: - فرع محمد فريد 30 ش رشدى 19888 - فرع طلعت حرب للمعاملات الاسلامية 108 ش محمد فريد 19888 - فرع وسط البلد ميدان التحرير 1113 كورنيش النيل, ميدان التحرير 19888 - فرع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 3 ش الالفى 19888 - فرع المعاملات الدولية 153 ش محمد فريد 02-2397-7000 - فرع مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ميدان التحرير 02-2391-3941 - فرع عبد الخالق ثروت 56 ش عبد الخالق ثروت 02-2391-2590 - فرع رمسيس هيلتون 1115 كورنيش النيل 19888 - فرع قصر النيل 45 ش قصر النيل 02-2391-6291 - خدمة العملاء خدمة العملاء 19888 - فرع 26 يوليو 16 أ ش 26 يوليو 02-2393-6909 - فرع التوفيقية 4, ميدان عرابى, التوفيقية 19888 - فرع محمد رشدى 10 ش طلعت حرب, برج ايفر جرين 19888 فروع بنك مصر - فرع طلعت حرب 7 ش طلعت حرب 19888 - فرع دار القضاء 28 ش 26 يوليو 19888 - فرع الازبكية 12 ش 26 يوليو 02-2390-2639 - فرع شريف 28 أ ش شريف 19888 - فرع رمسيس 6, ميدان رمسيس 02-2575-6555 - فرع جامعة الدول العربية ميدان التحرير 19888 - فرع مصطفى كامل 155 ش محمد فريد 02-2391-3941

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