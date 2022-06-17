سفير مصر فى مسقط يلتقى وزير النقل بسلطنة عمان

جدة - نرمين السيد - التقى خالد راضى سفير مصر لدى سلطنة عمان، مع وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعيد المعولى، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين فى قطاعات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى ضوء تعدد الفرص المتاحة بالبلدين فى تلك المجالات.





وبحث الجانبان أهمية التنسيق وتبادل الخبرات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خصوصا مجال الأمن السيبرانى، والتحول الرقمى، لا سيما مع انتقال مبادرة العاصمة العربية الرقمية من القاهرة إلى مسقط بداية عام 2022، وتوافق الجانبان حول أهمية تعزيز الزيارات المتبادلة، وتشجيع المشاركة فى الفعاليات الدولية التى ينظمها الجانبان فى هذا القطاع. وفى مجال النقل، تطرق اللقاء إلى الجهود الجارية لتعزيز التعاون فى مجال النقل بقطاعيه البرى، والبحرى لأهميتهما فى تسهيل حركة الأفراد والبضائع، وتعزيز حركة التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين.

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