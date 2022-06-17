رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأيرلندى يستقبل السفير المصرى

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأيرلندى "شارلى فلاناجان" السفير خالد ثروت، سفير جمهورية مصر العربية بأيرلندا، حيث تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.





كما استعرض السفير خالد ثروت الإنجازات التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات والقطاعات، ومتطرقا إلى بدء تشغيل الخط المباشر لمصر للطيران بين القاهرة ودبلن فى الثانى من يونيو الجارى، وما يمثله ذلك من نقلة نوعية لتعزيز وتنامى التبادل السياحى والتجارى بين البلدين.

هذا، وناقش الجانبان العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الملف الأوكرانى، وتطورات بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وفى ختام اللقاء أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية عن تقديره لجهود السفير خالد ثروت خلال مهمته بأيرلندا، والتى ساهمت فى ترسيخ العلاقات المتميزة بين البلدين، ومتمنيا له التوفيق فى محطته المقبلة.