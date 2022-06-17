العالمى للفتوى يختتم فعاليات تدريب المقبلين على الزواج (صور)

جدة - نرمين السيد - اختتمت بعد أسبوع كامل فاعليات الدورة المجانية لتأهيل المقبلين على الزواج، والتى افتتح بها مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية سلسلة جديدة من هذه الدورات بمقره فى مشيخة الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.





وأتت هذه الدورة ضمن الجهود التوعوية والمجتمعية التى يقوم بها المركز منذ سنوات من خلال برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية، وتضمنت عددا من المحاور المهمة التى تسهم بشكل فعال فى استقرار الأسرة المصرية وزيادة الوعى الأسرى والمجتمعى، حيث هدفت إلى زيادة معرفة المتدربين الدينية والنفسية والاجتماعية، وصقل مهاراتهم المعاملاتية، من خلال تلقيهم محتويات علمية متخصصة أعدها خبراء فى علوم الدين والنفس والاجتماع والعلاقات الأسرية.

وافتتح الدورة يوم الأحد الماضى معالى الوزير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى - وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية، والأستاذ الدكتور سلامة داود - رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أسامة هاشم الحديدى - المدير التنفيذى للمركز، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين من مختلف وسائل الإعلام.

فى كلمته الافتتاحية نقل الضوينى تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف للمشاركين فى الدورة، وأكد أن الأزهر الشريف لا يألو جهدا فى العمل على استقرار الأسرة المصرية، وأن رجاله المخلصين يعملون ليل نهار على تحقيق هذا الهدف بما يحقق استقرار المجتمع ويحافظ على مقدراته المادية والمعنوية.



يذكر أن مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عقد آلاف اللقاءات فى المحافظات والجامعات بهدف زيادة الوعى الأسرى والمجتمعى، ومواجهة كثرة الطلاق فى المجتمع، وكثير من الظواهر المجتمعية السلبية.

ويستمر المركز فى عقد هذه الدورات بمقره فى مشيخة الأزهر الشريف وبمقرات الأزهر الشريف فى المحافظات المختلفة، ومنح المتدربين شهادة حضور بعد تلقيهم الدورة.

ومن المقرر إعادة فتح باب التسجيل عبر موقع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية على الإنترنت، ومن خلال هاتف رقم 19906 قريبًا إن شاء الله، عقب انتهاء الدورات المقرر عقدها، والتى تم التسجيل عليها بالفعل.