سفير مصر بلشبونة يبحث مع سكرتير الدولة البرتغالى لشؤون البحار سبل التعاون

جدة - نرمين السيد - وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين كل من مصر والبرتغال فى مجال إنشاء وتطوير المناطق اللوجيستية بموانئ البلدين، وذلك بهدف الإسهام فى التخفيف من تحديات إمدادات الغذاء فى ظل الأزمة العالمية الحالية. وعلى صعيد آخر، تم التشاور بشأن سبل تعزيز التعاون فى مجال الاقتصاد الأزرق كمحرك هام لعجلة النمو الاقتصادى المستدام فى كلا البلدين، وذلك من خلال مناقشة التعاون فى مجالات الطاقة والمصائد السمكية والاستزراع السمكى والنقل البحرى.

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