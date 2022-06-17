انت الان تتابع تفاصيل خبر إبراهيم عيسى: يجب القبول بتعدد الآراء.. والمجتمع المصري ليس حضّانة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705050/إبراهيم-عيسى-يجب-القبول-بتعدد-الآراء-والمجتمع-المصري-ليس-حضانة

يرى الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه يجب القبول بتعدد الأراء وتنوعها والاختلاف، حيث إن الاختلاف ضرورة إنسانية مهمة للغاية وواجب إنساني، وأنه لا يمكن لأي حال من الأحوال طبقا لما عُرف وذُكر من كتب التاريخ أن رأي واحد يمكن أن يقدم نفسه باعتباره الأحسن والأدق والأفضل.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج، أن لا يوجد أي مخاطر على أي شخص من وجود تعدد في الأراء، والمجتمع المصري ليس "حضّانة" للخوف من تعدد الأراء أو وجود أفكار مختلفة.

وتابع أن المجتمع المصري أصبح مجتمع غير منفتح أو متعدد أو حر، يجب العمل على توسيع الأفق ولا نخشى شيء، والتأكد من الحصانة والمناعة والتي ستأتي من التعدد والاختلاف، "فيه فزعة عند الناس من الفوضى اللي حصلت في عام 2011 لحد 2013، بس ده كان بسبب أننا مجتمع مش بيتناقش وبيمشي على رأي واحد وصف واحد وزعيم واحد وأول ما يتفك القفص الناس بتجري".

إبراهيم عيسى: إجراء حوار وقبول الأفكار يساعد في بناء الوعي

وأردف أن إجراء حوار وقبول للأفكار واختلاف التحليلات يساعد في بناء الوعي والنضج والسماع بالاختلاف، وهذا أمر طبيعي وصحي ومنطقي، "قلقانين من إيه، لا يوجد مبرر للقلق، ومفيش مجتمع في العالم تقدم برأي واحد أو فكرة واحدة فقط".

وأشار إلى أن غياب المعارضة في البرلمان أمر سيء للغاية، وزيادة المؤيدين في البرلمان أمر غير صحي، "بالروح وبالدم في البرلمان حاجة وحشة وإحنا جربناها قبل كده، عمرها ما أنقذت حد الجملة دي، ولا حد وقف جنبه، سواء اللي تم اغتياله ولا اللي استقال وتنحى، ولا غيره".