انت الان تتابع تفاصيل خبر "مش بيفرق معايا الدور أو الفلوس وهذا ما قاله لها أحمد زكي".. تصريحات وفاء الطوخي لـ قصواء الخلالي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705049/مش-بيفرق-معايا-الدور-أو-الفلوس-وهذا-ما-قاله-لها-أحمد-زكي-تصريحات-وفاء-الطوخي-لـ-قصواء-الخلالي

حلت الفنانة القديرة صفاء الطوخي، ضيفة على برنامج المساء مع قصواء الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي في حلقة اليوم الجمعة، والذي صرحت به بالعديد من التصريحات الجديدة التي كشفتها لأول مرة ورحلتها مع نجوم الفن الكبار أمثال أحمد زكي والزعيم عادل إمام وغيرهم، ويرصد دوت الخليج في ذلك التقرير أبرز تلك التصريحات.

تصريحات صفاء الطوخي لـ برنامج المساء مع قصواء

- اتولدت في بيت بيتنفس الفن ودا كان سبب حبي للمسرح

- هيبة الجمهور محدش يقدر التغلب عليها، وملهاش كبير، لكنها بتدينا متعة عظيمة

- اشتغلت في مسرحية من إخراج سمير العصفوري وأنا طالبة كنت مرعوبة لأن الإيفيهات كلها كانت جاية من الشخصية وكنت بندهش أما الاقي حد بيضحك.

- أحمد زكي قالي إوعي تبقي شبه حد أو تفكري إن الممثل شهرة بس.

- لم أتشرف بالعمل مع الفنان الراحل أحمد زكي مع انه كان صديق أمي.

- بحاول أكون نفسى ومعملش غير اللى بحب أعمله عشان أخلص فيه على المستوى الفنى والشخصي.

- محمود عبد العزيز علمني ازاي أبكي.

- عادل إمام علمني درس من بكل اللي اتعلمته في حياتي.

- عمر ما كانت حسبتي فلوس أو دور كبير أو تواجد كتير، ولم أعش لحظة الاختيار أعمل كده أو معملش، انا بحسم الشخصية من أول يوم.

صفاء الطوخي في أبو العروسة

يذكر أن أخر أعمال الفنانة صفاء الطوخي، مشاركتها في مسلسل “أبو العروسة” بأجزاءة الثلاثة، بجانب كلا من سيد رجب، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، ولاء الشريف، محمود حجازي، أماني كمال، ديانا هشام، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح.

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وانتهت سلسلة مسلسل أبو العروسة بأحداث مبهجة وشيقة اذ عادت زينة لزوجها، وتزوجت هاجر من حب حياتها التي قابلته في الجامعة، في حين صلح والد طارق أموره مع والدته.