انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد غياب عامين عن الدراما.. ياسمين صبري تعتذر عن بطولة مسلسل الشادر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705048/بعد-غياب-عامين-عن-الدراما-ياسمين-صبري-تعتذر-عن-بطولة-مسلسل-الشادر

فاجئت الفنانة ياسمين صبري مؤخرًا بقرارها بالاعتذار عن بطولة مسلسل الشادر الذي يتكون من 15 حلقة وكان من المقرر أن تنافس به بعد غياب عامين عن الدراما.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اعتذار الفنانة ياسمين صبري عن مسلسل الشادر

اعتذار ياسمين صبري عن مسلسل الشادر

اعتذرت الفنانة ياسمين صبري عن عدم المشاركة في مسلسل الشادر الذي تدور أحداثه في 15 حلقة وكان من المقرر أن تعود به للدراما بعد غياب عامين منذ آخر أعمالها مسلسل فرصة تانية الذي نافست به ضمن موسم رمضان لعام 2020.

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد انتهت من تحضيرات مسلسل الشادر التي بدأتها قبل شهرين تقريبًا ولكنها اعتذرت مؤخرًا قبل انطلاق التصوير بأيام.

ويشار أن مسلسل الشادر من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز، وكانت ستُجسد خلال الفنانة ياسمين صبري شخصية فتاة شعبية لأول مرة، وتدور الأحداث داخل شادر سمك.

تفاصيل مسلسل الشادر

وتدور أحداث مسلسل الشادر حول حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر وكان قد شبهها الجمهور بالفنانة نبيلة عبيد التي قدمت هذه القصة في السينما من قبل.

وفي سياق آخر، تستكمل الفنانة ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "شغل عصابات" ويعد أولى بطولاتها المطلقة فى السينما بعد آخر أعمالها فيلم “الديزل” مع الفنان محمد رمضان.

ويشار أن فيلم شغل عصابات تتعاون من خلاله ياسمين صبري مع السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي أكشن، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين.

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جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري تواجدت مؤخرًا خارج مصر في فرنسا وحضرت بعض فعاليات مهرجان كان السينمائي وحفل العشاء الذى أقامه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، للاحتفال بدور المرأة في السينما على هامش مهرجان كان السينمائي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري في الدراما كان مسلسل فرصة تانية برفقة أحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر ودياب وآخرين.