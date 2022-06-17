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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705047/دنيا-عبد-العزيز-افتقدت-أمي-في-فرحي-وأنا-وجوزي-أصدقاء-من-12-سنة

حلت الفنانة دنيا عبد العزيز ضيفة على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر وذلك في حلقة اليوم الجمعة الموافق 17 من شهر يونيو.

دوت الخليج يرصد في ذلم التقرير تصريحات دنيا عبد العزيز في كلام الناس

وتحدثت دنيا عبد العزيز خلال اللقاء عن سبب تأخرها في الزواج، وقصة تعارفها بزوجها، مشيرة إلى أنها على علاقة صداقة قوية مع زوجها منذ 12 سنة لكن بسبب خوفها الدائم من فشل العلاقات وتعرضها للخذلان من عدد من أصدقائها لم تكن قادرة على اتخاذ قرار الزواج.

وأكدت دنيا عبد العزيز أنها لم تكن تتوقع تطور العلاقة بينها وبين زوجها لتصل إلى الزواج، وواصلت دنيا حديثها، فقالت: “ما حدث بيننا من حب أدى إلى زواج لم يأت من فراغ، لكن المفاجأة أن الصداقة تحولت إلى حب، واالأساسيات بيننا موجودة منذ فترة وهي أهم لأن الزواج يبنى على الاحترام والثقة والتفاهم بين الطرفين، وليس فقط مجرد شخصين حبو بعضهم”.

دنيا عبد العزيز حزينة على فراق والدتها

وكشفت دنيا عبد العزيز معاناتها مع فقدان والدتها، اذ قالت: في فرحي، كنت مفتقدة أمي جدًا،أنا اصلا بفتقدها في أغلب لحظات حياتي، ومبحبش أقول توفت بقول مسيت،عشان عندي إيمان بربنا وراضية بقضاءه لكن طول الوقت مبحبش أركز في اللي حصل، عشان أعيش وأكمل مشواري في الفن والحياة، لأني لما بركز بروح لمنطقة تانية مش كويسة”.

ووأشارت إلى أن والدتها نظرت لزوجها قبل افتها وكأنها توصيه عليها، مما جعلها تقترب منه أكثر في أمان.

دنيا عبد العزيز في رمضان 2022

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 بأكثر من عمل وهم مسلسل ملف سري مع الفنان هاني سلامة ومسلسل المداح – أسطورة الوادي في جزئه الثاني مع الفنان حمادة هلال، وضم مسلسل المداح - أسطورة الوادي وهو الجزء الثاني من العمل في بطولته بجانب الفنان حمادة هلال، كلا من أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبورية، ولاء الشريف، هلا السعيد، حنان سليمان، عفاف رشاد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين والمسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.