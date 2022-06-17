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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705045/رئيس-الاتحاد-البرلماني-الدولي-مؤتمر-تغيير-المناخ-الفرصة-الأخيرة-لإنقاذ-العالم

قال دوراتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إنه على علاقة جيدة مع حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، حيث التقى به منذ عدة سنوات، وشعر أن هناك توافق في الرؤى بينهما فيما يتعلق بمبادئ الاتحاد البرلماني الدولي، كما أنه سعد بتواجد البرلمانيين الشباب من الجنسين، ومشاركة النساء في السياسة.

وأضاف "باتشيكو"، خلال لقاء خاص مع قناة "اكسترا نيوز"، وينقلها دوت الخليج، أن مشاركة شباب البرلمانيين في مصر أمر هام يدفع إلى وجود حوار بناء بين الدول والثقافات المختلفة، وأنه دُعي بالأمس بعد انتهاء أعمال المؤتمر بزيارة مسجد وكنيسة، متابعا: "شعرت بحفاوة كبيرة بين كل الأديان، وأن هناك تعايش ملحوظ وسلم عام، هذا ما أقدره كثيرًا".

رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: مصر بها استقرار واضح

وتابع: "ما نراه في مصر هو الاستقرار وهو أمر هام للوصول للتنمية، والتنمية هامة للغاية ليست فقط للمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، ولكنها ستقدم حياة أفضل للمواطنين والشعوب، الديموقراطية والاستقرار مرتبطين ببعضهم البعض، ونحن نشعر بذلك هنا على أرض مصر".

وأعرب عن سعادته لرؤية الكثير من البرلمانيين الشباب، حيث إنه قد تم انتخابه في عمر الـ 25، حيث إن الطاقة البرلمانية لدى الشباب أكثر كثيرًا من نظيراتها لدى كبار السن، مؤكدا على أهمية الخبرة والمعرفة التي يتم اكتسابها بمرور السنوات، ولكن يمكن للبرلمانيين الشباب القيام بأمور مختلفة، وإحداث تغيير بأفكارهم الجديدة والمبتكرة، وهذا أمر ضروري للغاية، من أجل عالم أفضل ووجدان تحظى بحياة أفضل

وأشار إلى أنه تحدث مع عدد من البرلمانيين الشباب، وانبهر بأفكارهم، حيث إن البرلمانيين الشباب مدعومين من قبل القيادات، ولذلك يعبرون عن أرائهم بحرية، ويجب على الجميع الانفتاح على أفكار هؤلاء الشباب، ومن ثم العمل على حل مشاكل البرلمانيين الشباب وحل مشاكل الشباب بشكل عام، فالدولة التي لا تعطي فرصة لشبابها لن تحظى بمستقبل جيد.

وأردف أن مؤتمر تغيير المناخ بشرم الشيخ هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ العالم، فبعدما حدث في مؤتمر جالاسكو للمناخ الذي لم ينجم عنه أي حل ملموس، فالمؤتمر القادم هو الفرصة الأخيرة للقيام بأفعال، فمن الهام القيام بالمزيد من الاجتماعات للبرلمانيين للضغط على الحكومات للوصول إلى اتفاق بحلول نوفمبر القادم، حيث إن الوقت ليس في صالحنا بل بالأحرى لا يوجد وقت لتضييعه.

وكشف عن أنه زار مصر من قبل منذ 30 عاما، وزيارة المعالم السياحية المقدسة، حيث إن مصر لديها ثقافة رائعة، حيث إنه تعلم الكثير في مدرسته عن الحروف المصرية القديمة والفنون والثقافة المصرية، فكان من الرائع بالنسبة له القدوم ورؤية ما درسه وهو شاب صغير.