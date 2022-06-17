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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705042/المستشار-الدكتور-حنفي-جبالي-لدينا-نماذج-مشرفة-للشباب-من-أجل-قيادة-المستقبل-والنائبة-سحر-البزار-دليل-بشهادة-رئيس-الاتحاد-البرلماني-الدولي

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالشباب المصرين قائلا: لدينا نماذج مشرفة من الشباب هم قادة المستقبل بدليل شباب البرلمانيين الذين يشاركوننا المؤتمر الحالي بشأن قضية المناخ من ضمنهم النائبة سحر البزار.

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المستشار حنفي جبالي: لدينا نماذج مشرفة للشباب لقيادة المستقبل وسحر البزار دليل بشهادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

وقال "جبالي" خلال حوارًا خاصًا عبر قناة "اكسترا نيوز"، إن النائبة سحر البزار هي رئيسة مجلس منتدي شباب البرلمانين في الاتحاد البرلماني الدولي وذلك بالانتخاب.

وأضاف رئيس مجلس النواب، "انا اعتبرها في منزلة ابنتي، وتعد من المجتهدين، لافتا إلي أنها مجدة في عملها بشهادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

ووجة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رساله إلي كل الشباب،قائلا: "عليكم أن تجتهدو في دراستكم، ولا تهملو اي جانب من دراستكم لان هذا هو المستقبل".

سحر البزار: تغير المناخ تهديد حقيقي وعلينا تبني قوانين تدعو للتخفيف من آثاره

وكانت قد قالت النائبة سحر البزار، رئيس منتدى البرلمانيين الشباب الدولي التابع للاتحاد البرلماني الدولي: “لقد وصلنا إلي نهاية فعاليات المؤتمر والتي كانت ثرية للغاية”، لافتة إلى أن تغير المناخ يمثل حالة طارئة وهو تهديد حقيقي وعلينا نفعل شيئا لمواجهته.

وجاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الختامية لأعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان

وأكدت البزار، أن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان واضحة، بأن التغيرات المناخية مرتقبة وسينتج عنها معاناة وضعف أكبر، مضيفة: “نحن الجيل الذي سيحقق العدالة المناخية والذي سيكسر سلسلة التدهور البيئي من أجل التحررنحو مسار أكثر استدامة دون تخلف أي شخص عن الركب”.

وتابعت عضو مجلس النواب: “أمامنا دورا خاصا لنلعبه وهو إشراك الشباب بشكل خاص في مؤسسات صنع القرار لأن ذلك جزء هام من حل الأزمات المناخية وهناك أيضا دور أخر أمامنا وهو أننا كبرلمانيين لدينا أدوات التشريع والرقابة الحكومية، و يجب علينا أن نتبني قوانين تدعو للتخفيف من آثار تغير المناخ وأن نلتزم بما تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس.

واستكملت”رئيس منتدى البرلمانيين الشباب الدولي التابع للاتحاد البرلماني الدولي”: مازال التمويل غير كاف للمناخ خصوصا للدول النامية، ولقد التزمت البلدان المتقدمة بالمساهمة بمبلغ 100مليار دولار تمويلا سنويا للمناخ، ولكن هذا الهدف لم يتحقق بعد لذلك من الهام أن نستخدم أدوارنا التشريعية لضمان الالتزام بهذا الوعد، مضيفة: هناك تحدي أمامنا وهو تحدي وجودي.