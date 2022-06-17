انت الان تتابع تفاصيل خبر سفير اليابان بالقاهرة: السيسي يهتم كثيرا بالمجال العلمي.. والطلبة المصريين أذكياء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705041/سفير-اليابان-بالقاهرة-السيسي-يهتم-كثيرا-بالمجال-العلمي-والطلبة-المصريين-أذكياء

أكد السفير أوكا هيروشي، السفير الياباني بمصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بشكل كبير بمجال التعليم والمجال العلمي بشكل عام في مصر، وظهر ذلك خلال زيارته إلى اليابان عام 2016، واتفق على تدعيم وزيادة التعاون بين كل من مصر واليابان في المجال العلمي، لافتًا إلى أن هناك 50 مدرسة يابانية على أرض مصر في المرحلة الابتدائية.

وأضاف "هيروشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" وينقلها دوت الخليج، أن المدارس اليابانية في مصر يقوم فيها الطلبة على التعلم وفقا للطريقة التعليمية اليابانية، ويقوم الطلبة بتقييم المناهج بأنفسهم، ويحكموا عليها وفقا لما درسوه نهاية كل عام.

سفير اليابان بالقاهرة: نشهد تطور ملحوظ في مصر في المجال العلمي

وتابع السفير الياباني بالقاهرة، أن اليابان تشهد وتراقب التطور الكبير في مصر في الفترة الأخيرة خاصة في المجال العلمي، خاصة الطريقة التي يتعلم بها الطلبة في المدارس اليابانية، معربا عن انبهاره بالطريقة والأسلوب المتبعين في المدارس، كما ان الطلبة المصريين يتمتعون بالذكاء والقدرة على التأمل، وانخرطوا بشكل جيد في المناهج التعليمية الجديدة الموضوعة لهم.

وأشار إلى أن المصريين يتمتعون بقدرات علمية وبحثية كبيرة، واليابان سعيدة بالتعاون ومشاركة مصر في المجال العلمي، موضحا أن مصر نجحت أيضا في إحداث تطور كبير في مجال البنية الأساسية من خلال الطرق والمشروعات المختلفة التي عملت عليها على مدار الفترة الماضية، وهو الذي يخدم مصر بشكل كبير في العديد من المجالات المختلفة، كما أنه يؤصل علاقات التعاون بين كل من مصر واليابان.