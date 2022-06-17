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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705051/فوائد-بنك-التعمير-والإسكان-على-الشهادة-الثلاثية-شهرية-أو-سنوية

ينشر دوت الخليج فوائد بنك الإسكان والتعمير على الشهادة الثلاثية خاصة أنها أعلى شهادات بنك التعمير والإسكان من حيث العائد، ويتساءل الملايين عن التقديم على شهادات بنك التعمير والاسكان والخدمات التى يوفرها المصرف لدعم عملائه.

شهادة بنك التعمير والإسكان

تتراوح فوائد بنك التعمير والإسكان مع العملاء لتكون بين 13.5% سنوية ودورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويا لدورية العائد ربع السنوية.

التقديم على شهادات بنك التعمير والاسكان

يوفر بنك التعمير والاسكان التقديم على شهااته أونلاين دون الحاجة للذهاب إلى الفروع لمن لم يتمكن خاصة أن فيروس كورونا جعل التعاملات الإلكترونية أساسية والأسرع والأضمن في التواصل، لكن يمكن التقديم أيضًا عبر فروع بنك التعمير والإسكان المنتشرة في مختلف المحافظات.

خدمة عملاء بنك التعمير والإسكان

أتاح بنك التعمير والاسكان رقم خدمة عملاء بنك التعمير والاسكان الخط الساخن من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية وهو 19995 للتواصل والاستفسار على مدار 24 ساعة عن الخدمات والشكاوي المختلفة.