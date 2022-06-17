بيان مهم من وزير التعليم حول نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتائج امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى ورقية "50 درجة" و30% المقالى من الترم الثانى "15 درجة" مسؤولية المدرسة بالكامل.





وأضاف شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن دور الوزارة ينحصر فى 70% من الدور الثانى فقط "35 درجة" فى الجزء الإلكترونى والذى تم تصحيحه بدون عنصر بشرى. وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدرسة تقوم بجمع وإعلان النتائج "لا مركزيا".

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