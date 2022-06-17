حياة كريمة.. قافلة جامعة جنوب الوادى الطبية تواصل أعمالها بقرى أسوان

جدة - نرمين السيد - واصلت جامعة جنوب الوادى أعمالها بالقافلة الطبية بقرى محافظة أسوان، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بأسوان، خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أسفرت أعمالها خلال اليوم الثانى على التوالى عن الكشف وتقديم الخدمة العلاجية لعدد 1944 مواطنا بقرية الرقبة بمركز دراو.





وقال رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوى - فى بيان، اليوم الجمعة- إن القافلة تقوم بالكشف وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على القافلة، بمشاركة متخصصين من كلية الطب، وكلية طب الفم والأسنان، وتخصصات "الجراحة العامة، والأمراض العصبية، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والأطفال، والجلدية، والمسالك البولية، والعظام، والباطنة، والصدرية، ورمد". وأضاف أن القافلة تأتى فى إطار الدور المجتمعى لجامعة جنوب الوادى فى خدمة أهالى جنوب الصعيد فى ضوء الرعاية الصحية التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لجنوب الصعيد. من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أحمد كمال نصارى، إن فعاليات القافلة اليوم قدمت خدماتها العلاجية لعدد 25 حالة جراحة عامة، و70 حالة أمراض عصبية، و215 حالة أنف وأذن وحنجرة، و20 حالة نساء وتوليد، و127 حالة أطفال، و350 حالة جلدية، و50 حالة مسالك بولية، و240 حالة عظام، و100 حالة باطنة، و53 حالة صدرية، و115 حالة فم وأسنان، و579 حالة رمد.

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