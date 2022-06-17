عاجل- طارق شوقى: لم نصدر قرارات بسحب أى نتائج للصفين الأول والثانى الثانوى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة لم تصدر أى قرارات بسحب أى نتائج للصفين الأول والثانى الثانوى فى أى محافظة فى مصر، مؤكدا أن ما ينشر عن سحب النتائج "كذب وتضليل".





وأضاف شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن الوزارة أعلنت ونشرت وأرسلت نتائج الجزء الإلكترونى فقط "35 درجة من 100"، إلى المدارس. وأشار إلى أن تدقيق وحصر النتائج "قبل إعلانها" مسؤولية مباشرة للمديريات التعليمية.

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