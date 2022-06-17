أندريه زكى يشهد تنصيب القس سامح ولسن راعيا للكنيسة الإنجيلية بالبربا (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، فى حفل تنصيب القس سامح مندى ولسن، راعيا للكنيسة الإنجيلية بالبربا بمحافظة أسيوط، كما شارك فى برنامج الاحتفال القس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس صادق مسعد، رئيس مجمع أسيوط المشيخى والقس سمير صدقان، عضو المجلس الإنجيلى العام وراعى الكنيسة الثالثة بأسيوط.





وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال فى بداية كلمته: "أشعر بسعادة وفرحة حقيقية فى زيارة كنيسة البربا، وأتقدم بخالص التهنئة لجميع شعب الكنيسة، وجميع شعب أسيوط، بمناسبة رسامة وتنصيب القس سامح مندى ولسن راعيا للكنيسة". وأضاف رئيس الإنجيلية: "الشائعات التى تحوى على نصف الحقيقة شائعات شديدة الخطورة، لأن نصف الحقيقة كذب، وتنال من البشر والأفعال، وتهدر كرامة الناس وقيمة العمل، وتشوه الصورة، نصلى أن يمنحنا الله الصلابة والرجاء من أجل إيمان يقينى حقيقى". كما شارك فى الاحتفال الدكتور الشيخ حلمى صموئيل، نائب رئيس مجمع أسيوط، والقس صفوت عاطف، رئيس لجنة العمل الرعوى والكرازى بمجمع أسيوط، والقس ميلاد عبد التواب، رئيس مجلس الكنيسة، والقس ريمون رأفت، راعى كنيسة موشا الإنجيلية، والقس مارتن إلياس، راعى الكنيسة الإنجيلية بكردوس، والشيخ سعدان رياض، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع أسيوط، والشيخ محيى إبراهيم، شيخ كنيسة البربا.

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