إقبال كبير على شواطئ رأس البر خلال عطلة نهاية الأسبوع (صور)

جدة - نرمين السيد - ومع الساعات الأولى من نهار اليوم الجمعة، شهدت شواطئ مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف المحافظات، وسط تواجد مكثف لفرق الإنقاذ حتى غروب الشمس، وأيضا نقاط الإسعاف البالغ عددها 4 نقاط و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين إلى جانب 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ والمعدات البحرية. ونجحت تلك الجهود فى إنقاذ 38 حالة من الغرق وتسليم 74 طفلا تائها إلى ذويهم.

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