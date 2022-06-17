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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /705039/بالأرقام-رئيس-قطاعات-المصانع-بـ-الكوك-يرد-على-وزير-قطاع-الأعمال-حول-تصفية-الشركة

قال المهندس صلاح حسين، رئيس قطاعات المصانع بشركة الكوك، إنه يمكن الحكم على خسارة شركة الكوك إذا لم تنتج بكامل طاقتها، وهذا حدث في 2019 فقط حيث كانت الطاقة الإنتاجية 400 ألف طن ولم يتم إنتاج إلا 190 ألف طن بسبب عدم توافر الفحم الخام، وهذا أدى إلى زيادة التكلفة، وحدث خسارة للشركة تقدر بـ 238 مليون جنيه.

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وأضاف "حسين"، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أنه سنة 2021 انتهت بخسارة 30 مليون جنيه، وهذا تحول كبير ويمكن أن يكون نوصفه بأنه مكسب، مشيرًا إلى أن الخسارة حينها كانت بفعل فاعل.

وأوضخ رئيس قطاعات المصانع بشركة الكوك، أن "الشركة كانت داخلة الميزانية 2021 بمكسب 41 ملبيون، إلا أن الجميعة العمومية للشركة القابضة خفضوها ووصلوها إلى خسارة 30 مليون جنيه، من خلال تخفيض المخزون الجردي لمنتج الكوك من 60 ألف طن إلى 56 ألف طن، وقد أثبتت التجربة أننا بعنا بالمخزون الذي تم تخفيضه أكثر من ذلك، وأنتجت بعدها 10 طن أي بإجمالي 70 ألف طن.

وتابع المهندس صلاح عيسى: "السنة الثالثة وفي آخر موقف مالي لشركة الكوك، في 30 مارس الماضي، حققت الشركة أرباحا تقدر بـ 114 مليون جنيه، وهذا معتمد من الجهاز المركزي للمحاسبات، ومع 30 يونيو المقبل متوقع أن يصل المكسب إلى 120 مليون جنيه كحد أدنى".

بالأرقام.. رئيس قطاعات المصانع بشركة الكوك يرد على وزير قطاع الأعمال حول تصفية شركة الكوك

وأشار إلى أنه وفقًا للموقف المالي وخسائر الشركة وأرباحها فإن شركة الكوك لا ينطبق عليها شروط التصفية والتي وردت بقانون قطاع الأعمال العام، والتي تنص على تصفية الشركة حال عدم تحولها للربحية خلال 3 سنوات.