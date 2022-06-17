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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /705038/لقاءات-هامة-من-فرنسا-محمد-محمود-عبد-العزيز-برفقة-تمثال-ماكرون-والمشاهير

دوت الخليج ينشر صور محمد محمود عبد العزيز في فرنسا

محمد محمود عبد العزيز في فرنسا

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، مجموعة صور جديدة من باريس وهو بجوار تمثال مجسم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق محمد محمود عبد العزيز على الصور التي نشرها منذ قليل قائلًا: «اثناء وجودى فى فرنسا كانت لى بعض اللقاءات الهامه مع بعض الشخصيات الهامه داخل احد المتاحف الهامه .. (اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا)»، وظهر أيضًا في الصور بجانب تماثيل لعدد من المشاهير.

وفي سياق آخر، كان آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز مشاركته في بطولة مسلسل ملف سري الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022.

محمد محمود عبد العزيز رمضان 2022

وجسد الفنان محمد محمود عبد العزيز خلال أحداث مسلسل ملف سري شخصية ليل المصري، وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم مثل هاني سلامة، وماجد المصري، ونضال الشافعي ودينا وعائشة بن أحمد وآخرين.

وكان العمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وشارك في البطولة أيضًا كلا من ماجد المصري، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، مادلين طبر، كارولين عزمى، إيهاب فهمى، إيمان يوسف، علاء مرسى، صبا الرافعي وغيرهم.

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ومن ناحية أخرى كان قد كشف المنتج ريمون مقار تفاصيل مسلسل ملف سري في مداخلة تلفزيونية سابقة له ببرنامج "الحياة اليوم"، قائلًا: "المسلسل يناقش مجموعة قضايا كبيرة خلفها هدف مهم"، موضحًا أن أحداث المسلسل تدور في سنة 2013.

وأضاف: “الهدف أن نقول إننا في مكان أفضل بكثير عن الذي كنا نعيشه.. والمسلسل يبين عمليات غسيل الأموال، وغيرها من القضايا التي كانت موجودة في 2013"، مؤكدا: "نقول في المسلسل إننا في مرحلة أفضل ومكانة كويسة".