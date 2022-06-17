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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /705036/عبده-أبو-عايشة-إلغاء-القيود-المفروضة-على-دخول-المصريين-والأجانب-مصر-قرار-حيوي-في-صالح-السياحة-والاقتصاد

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر خاضت معركة ضخمة مع فيروس كورونا، وعلى مدى عامين استطاعت الانتصار على 5 موجات متتالية للوباء. وهو ما أدى إلى الوصول إلى صفر إصابات.

تحيا مصر

عبده أبو عايشة: إلغاء القيود المفروضة على دخول المصريين والأجانب مصر قرار حيوي في صالح السياحة والاقتصاد

وأوضح أبو عايشة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إنه يثمن تماما قرار مجلس الوزراء، بإلغاء القيود على دخول المصريين والأجانب إلى البلاد، والذي جاء بناء على دراسة الحالة الوبائية عالميا، علاوة على دراسة الوضع الوبائى في مصر. ومعدلات الإصابات التي انخفضت كثيرا.

وشدد أبو عايشة، أن هناك نحو 38 دولة، أتخذت نفس الإجراءات وتم فتح الحدود أمام المسافرين، خاصة بعد توافر اللقاحات لفيروس كورونا. معتبرا القرار حيوي للغاية وفي صالح البلاد.

واختتم بأن إلغاء القيود على دخول المصريين والأجانب، يتماشى مع انحسار الفيروس والإصابات عالميا، كما أنه سيكون في صالح السياحة والاقتصاد، ويعتبر القرارالأبرز طوال عامين بخصوص كورونا.

مشددا: على أن مصر تراهن مجددًا وخلال الفترة المقبلة على العودة القوية لمؤشرات السياحة. كما أن القرار يؤكد لكافة السياح الأجانب والعرب، أن مصر أصبحت خالية تمامًا من فيروس كورونا، وفتحت أبوابها بشكل كامل، وألغت كل القيود التي كانت مفروضة عبر الحجر الصحي وغيره.