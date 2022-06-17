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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /705035/رئيس-مجلس-النواب-لدينا-دبلوماسية-برلمانية-على-أعلى-مستوى-فيديو

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المجلس يقوم بدور الدبلوماسية البرلمانية على أكمل وجه، والأعضاء المصريين من الأعضاء المؤثرين في الاتحاد البرلماني الدولي، مشددا على أن مصر لديها دبلوماسية برلمانية على أعلى مستوى.

وأضاف "جبالي"، خلال حوارًا خاصًا عبر قناة "اكسترا نيوز"، وينقلها دوت الخليج، أن البرلمان جزء من الدولة المصرية ونفس التوجه على المستوى الدولي هو توجه الدولة المصرية، متابعا: "مصر لا تدافع عن أي قضية، بل نشرح القضايا كأننا في موقف المهاجم لأننا نثق في أنفسنا".

وتابع: "إذا التقينا مثلا في أحد الدول الأوروبية ونعلم أنهم سوف يتحدثون في ملف من ملفات حقوق الإنسان، فأنا وزملائي نبادر بكشف هذا القول الباطل بإثبات أن هذه الدولة نفسها في ثغرات في هذا الملف، نحن لا ندافع عن أنفسنا نحن نعلم أننا دولة قانون".

رئيس مجلس النواب: القضاء المصري قضاء مستقل محايد

وواصل أن القضاء المصري قضاء مستقل محايد على عدة درجات من درجات التقاضي، وشددت على أن هناك بعض الأحكام التي أصدرتها بعض محاكم الجنايات في مصر وهللتم لها كملف ضد مصر، ولم تنتظروا الطعن في هذه الأحكام حتى تم إلغاؤها فهذا من قبيل أن مصر لا تتخذ دائما موقف المدافع، لأن المدافع دائما يشعر أنه ضعيف ومصر دولة قوية.

وعن سبب إتقانه اللغة العربية بتمكن، عقب قائلا: "أنا أحب التحدث باللغة العربية، إلى جانب أن الأحكام القضائية اللغة العربية فيها عنصر رئيسي ومهم جدا، لأن صياغة الأحكام تؤدي إلى نتيجة محددة تتمثل في المنطوق، فلابد أن يملك القاضي ناصية اللغة العربية، وإلا أصبح الحكم محل انتقاد، حيث إن التقاضي في مصر بعيدا عن المحكمة الدستورية العليا على عدة درجات، ولذلك يجب أن يكون الحكم سليم من ناحية اللغة العربية بالإضافة إلى النواحي الفنية".

وأوضح أن اللغة أحيانا إذا ما استُعملت في الحكم على نحو غير سليم قد تؤدي إلى تناقض بين الأسباب والمنطوق وهذا سبب من أسباب نقد الحكم أو بطلانه، وهذا لم يحدث معي طوال تاريخه، مشددا على أن القضاء المصري دائما بخير وأحكامه سليمة كذلك.