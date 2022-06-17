انت الان تتابع تفاصيل خبر غدا| أسرة الموسيقار وعازف الكمان نادر أنيس تستقبل عزائه (تفاصيل) حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /705034/غدا-أسرة-الموسيقار-وعازف-الكمان-نادر-أنيس-تستقبل-عزائه-تفاصيل

تستعد أسرة عازف الكمان والموسيقار نادر أنيس لاستقبال عزائه غدا السبت الموافق له 18 يونيو بعد وفاته الأربعاء الماضي.

دوت الخليج يكشف تفاصيل عزاء الموسيقار نادر أنيس

عزاء الموسيقار نادر أنيس

سيقام عزاء الموسيقار الراحل نادر أنيس غدا السبت الموافق له 18 يونيو وذلك بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة في 6 أكتوبر، ومن المتوقع حضور عدد من نجوم الغناء والموسيقيين.

وكان قد رحل الموسيقار نادر أنيس عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي عقب صراع طويل مع المرض، فكان يتلقى العلاج خلال الأيام الماضية.

وشيع جثمانه في نفس يوم الوفاة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر وتم دفنه في مقابر الأسرة، ومن جانبه الموسيقار عاطف إمام، عضو نقابة المهن الموسيقية السابق، كان قد أعلن خبر وفاة نادر أنيس.

وفاة نادر أنيس

ونشر الخبر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: “البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون، زميل العمر والدراسة عازف الكمان الفنان نادر أنيس في ذمة الله”.

وأضاف قائلًا: “ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُدخله فسيح جناته، وللأسرة خالص العزاء ولكل محبيه الصبر والسلوان”، وتفاعل معه متابعيه وأصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني لنعي الراحل والدعاء له.

ومن جانبه الموسيقار الكبير أمير عبد المجيد كشف موعد ومكان تشييع جثمان ودفن الموسيقار وعازف الكمان الكبير الراحل نادر أنيس وذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا

محمد صبحي يخصص مقاعد مجانية لجمهور مسرحه ولهذا السبب هاجم ديزني (فيديو)

وكتب الموسيقار أمير عبد المجيد عبر صفحته: «وستقام بإذن الله صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عند صلاة الظهر اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو، والدفن في مقابر المجاورين أمام مشيخة الأزهر برجاء الدعاء للحبيب والعزاء على المقابر لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم».

وحرص المطرب الشعبي أحمد العيسوي نعي الموسيقار الراحل وكتب عبر موقع فيسبوك: «البقاء والدوام لله وحده دكتور نادر أنيس في ذمة الله مع السلامة يا حبيبي الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة بإذن الله».