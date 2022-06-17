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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /705033/محمد-صبحي-يخصص-مقاعد-مجانية-لجمهور-مسرحه-ولهذا-السبب-هاجم-ديزني-فيديو

تحدث الفنان الكبير محمد صبحي على العديد من المواقف الإنسانية التي واجهها خلال مسيرته الفنية مع المسرح وجمهوره مما جعله يعلن عن مفاجأة للجمهور في لحظة تأثر بها.

دوت الخليج يعلن مفاجأة محمد صبحي لجمهوره بالمسرح

مفاجأة محمد صبحي لجمهور المسرح

كشف الفنان محمد صبحي عن موقف له مع جمهوره من البسطاء لم يستطع حضور مسرحه بسبب التكلفة الخاصة بالتذكرة له هو وأولاده ووقتها عرض عليه النجم الكبير أن يعزمه على المسرحية لكنه رفض.

ووقتها طلب منه أن العمل المقبل يراعيهم في المسرحية وسعر التذكرة وبالفعل خفض التذكرة وجعل أقل سعر لها 10 جنيه وحققت نجاحا كبيرا وقتها وظهر متأثرًا يبكي، ولذلك قرر في مسرحياته الجديدة والقبلة أن يخصص 20 إلى 30 مقعد مجاني لحضور من لم يستطع دفع ثمن التذكرة.

ومن ناحية أخرى، هاجم الفنان محمد صبحي كل ما تقدمه شركة ديزني للأطفال مؤخرًا وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص به: “علينا الحذر ومواجهة ما يُقدم للأطفال.. ديزني تُروج للمثلية الجنسية وسط المحتوى لدس هذه الثقافة في الوطن العربي والأمة العربية”.

محمد صبحي يهاجم أفلام ديزني

وتابع قائلًا: “ديزني تقوم بتغذية الأطفال بمثل هذه الأفكار وهم دون وعي”، وانتقد النجم الكبير أيضًا لفظ "ورشة" لأنه غير علمي وقال معظم الورش التمثيلية للتدريب تستغل هوس الشباب للفن وهم فاقدين للموهبة والعلم لذلك أرفض ذلك المصطلح”.

وأشار إلى أن هناك عدد كبير من النجوم والفنانين تتلمذوا على يده مثل سامي العدل وإلهام شاهين وهناء الشوربجى وفاطمة التابعي وجميل برسوم وزوجت الراحلة نيفين رامز وآخرين".

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالخطة الفنية الجديدة للنجم محمد صبحي، حرص على أن يوجه رسالة إلى كل فنان خان أمانة مهنة التمثيل في سبيل المال، قائلًا: “آسف على كل فنان قدم عملا يهدف من ورائه إلى هدم أمة لمجرد الحصول على مكسب مادي”.

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وأضاف عن تقديم المرأة في الأعمال الأخيرة: “السينما أصبحت تظهر المرأة بأدوار العاهرة وتاجرة المخدرات على عكس السابق كانت المرأة مكرمة في الأعمال، وهي كل المجتمع في دولة يقودها الرجال وأما ضد كلمة مساواة والمرأة والرجل متكاملان”.