رئيس مجلس النواب: مصر صاحبة تجربة مثالية فى تطبيق الديمقراطية تتفوق بها على كثير من الدول«فيديو»

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /705032/رئيس-مجلس-النواب-مصر-صاحبة-تجربة-مثالية-فى-تطبيق-الديمقراطية-تتفوق-بها-على-كثير-من-الدولفيديو

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الديموقراطية في مفهومها النظري معروفة في المؤلفات والنظريات، أما تطبيق الديموقراطية في مختلف الدول يختلف من دولة لأخرى حسب عاداتها وتقاليدها وظروفها، حيث إن داخل أوروبا وقارتي أمريكا هناك ديموقراطية ولكن تختلف في التطبيق من دولة لأخرى.

وأضاف "جبالي"، خلال حوارًا خاصًا عبر قناة "اكسترا نيوز"، وينقلها دوت الخليج، أنه شارك في العديد من المؤتمرات في العديد من الدول، ولاحظ في اختلاف طريقة تطبيق الديموقراطية من دولة لأخرى، وطريقة إنفاذ الديموقراطية في ذاتها، حيث إن الديموقراطية الحالية وما أسفرت عنه الانتخابات في مصر هي الديموقراطية المثالية التي تتفق مع التجربة المصرية، بل تفوقت على الكثير، "هل يوجد في دساتير أخرى يعطي نسبة تمكين المرأة، وتمكين ذوي القدرات الخاصة، أنا لا أعرف دستورًا تمكن هذه الفئات والنهوض والوقوف على اقدامها حتى تسير في الركب الديموقراطي".

رئيس مجلس النواب: القضاء سيظل في دمي

وتابع أنه طوال فترة وجوده داخل المجلس لا يشعر أنه رئيسا للمجلس، وإنما يقوم بإدارة وتنظيم المناقشات وتوضيح النقاط فقط، والنواب يشعرون بهذا الأمر، مضيفا: "انا أرى أن التجربة الديموقراطية في البرلمان المصري وخارجه على أفضل وأحسن ما يكون".

وأردف أن القضاء سيظل في دمه، لأنه عمل في القضاء ما يقارب نصف قرن، ولذلك يشعر دائما بضرورة تطبيق العدل ولا يستطيع أن يخالف ذلك، "زي الإعلامي اللي اتعود على المهنية بالظبط، من الصعب أن يخالف مهنيته التي اعتاد عليها".

رئيس مجلس النواب: لدينا معارضة قوية في المجلس

وأشار إلى أنه أنه دائما يعطي الاهتمام الأكبر في المناقشات لجانب المعارضة، حتى أنه ذكر ذلك كثيرًا وصفق أعضاء المعارضة في المجلس، مؤكدًا أن المجلس به معارضة قوية، لأن الأصوات التي تقول أن المعارضة قليلة في المجلس هو قول باطل يُراد به باطل.

وواصل أن حزب الوفد العريق يمثل اليمين المصري، وحزب التجمع العريق يمثل اليسار، إلى جانب وجود أحزاب تمثل يسار الوسط أو يمين الوسط، مثل الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إلى جانب المستقليين، وتنسيقية الشباب، والمستقليين أقوياء جدا ولا يميلوا لاتجاه أو آخر، مضيفا: "أنا ذكرت قبل كده قولت أرجو من الأغلبية تعذرني لأنني أميل لتغليب المعارضة من أجل أن أحدث التوازن المطلوب في المجلس، هذا هو شعور العدالة الذي يلازمني ولا استطيع أن أفارقه".