انت الان تتابع تفاصيل خبر محافظ الدقهلية: استمرار الحملات المكبرة للنظافة ورفع الأتربة والقمامة بالمنصورة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /705024/محافظ-الدقهلية-استمرار-الحملات-المكبرة-للنظافة-ورفع-الأتربة-والقمامة-بالمنصورة

دوت الخليج

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم رفع 280 طن قمامة و10 طن أتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية بمشاركة عدد 85 معدة تابعة لجهاز النظافة والتجميل.

حملات النظافة والتجميل والتشجير

‎ومن جانبه أوضح المحاسب نادر محي الدين، رئيس جهاز ‎ نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، أن حملات النظافة والتجميل والتشجير شملت جميع القطاعات بالمنطقة المركزية ومنها شارع عبد السلام عارف وشارع الجيش وشارع الترعة وامتداد شارع جيهان وشارع الجلاء وشارع مستشفي الصدر وشارع النخلة وشارع بورسعيد وشارع كلية أداب وومنطقة الجامعة وشارع سعد زغلول وميدا المحافظة ومنطقتي سندوب والعبور.

الحدائق العامة

كما تم رفع كفاءة النظافة بالمتنزهات المفتوحة والحدائق العامة مثل شجرة الدر وتم تقليم الأشجار وقص الحشائش وحديقة قصر الثقافة كما تم غسيل ونظافة محلات المنصورة بالازا أمام بكورنيش المنصورة أمام الجامعة، كما تم مراجعة الخلايا والأعمدة بشارع الهادي وعزبة عقل وتفريعات شارع عبد المنعم رياض.

أصحاب المحلات

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم التنبية على أصحاب المحلات بضرورة الحفاظ على نظافة الشارع وعدم إلقاء القمامة بوسط الطريق من خلال السيد متولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة الجديد في اول يوم عمل له اثناء ممارسة الحملات اعمالها بنطاق المنطقة المركزية. ‎واضاف ان المعدات التي شاركت في الحملات شملت سيارات حمولتها مابين 5 و10و 20 طن منها سيارات قلاب ومكابس و4لودر لودر كبير و3لودر زاحف بوكيت و 2سيارة كهرباء واستمر العمل علي مدار ثلاث ورديات وامتد حتي صباح اليوم التالي.

المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع

‎وأكد محافظ الدقهلية، على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

ويأتي ذلك ضمن حملات النظافة والتجميل والتشجير التي تشهدها مدينة المنصورة، وذلك من أجل حياة سعيدة لأهالي المدينة.