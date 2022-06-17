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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /705023/ضبط-4900-عبوة-مستحضرات-تجميل-مختلفة-الأنواع- لتحقيق-أرباح-غير-مشروعة

يأتي هذا في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصورها وأشكالها كافة، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية كافة، في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة.

دوت الخليج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائرغيرالمرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غيرالمرخصة، من قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.

تقنين الأجراءات

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبطه حال قيادته سيارة "نقل" وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار 2خزينة، وعدد 85 قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى 8,5 كيلو جرام، وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسيارة للنقل والترويج والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتم أتخاذ الإجراءات القانونية وجاري المتابعة.

ضبط مخزن بدون ترخيص

وتمكنت ايضا أجهزة “وزارة الداخلية “ من ضبط مسئول عن مخزن مستحضرات تجميل - بدائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المخزن "بدون_ترخيص" وإستغلاله فى تجميع وتعبئة مستحضرات التجميل, مُستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها, غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على 4900 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها" – 5 ماكينات تصنيع- كمية من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة.

عتراف المتهم

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.