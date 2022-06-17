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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /705018/رحلة-المجنون-يعيد-محمد-صبحي-للدراما-وانتعاشة-مسرحية-بـ-3-أعمال-بين-الخيال-والموسيقى-والكوميديا

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل محمد صبحي الجديد

مسلسل محمد صبحي الجديد

قال الفنان محمد صبحي عن مسلسله الجديد إن فكرته تمنى تقديمها بعد مسلسل “سنبل بعد المليون”، مضيفًا: “فكرة المسلسل مناسبة لما يمر به العالم حاليا والتي تدور حول رحلة شخص ترك مصر منذ 25 عاما ليعود 62 عاما ويمتلك 2 مليار جنيه ولا يوجد له وريث”.

وكشف أيضًا تفاصيل التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقال إنه سعيد بهذا الاتفاق معلقًا: “سيجعل التعاون بيننا مثمرا في كل المجالات وهناك أعمال حالية انتهينا من تصويرها منها مسرحية نجوم الظهر التي سيتم إذاعتها قريبا عبر قنوات ومنصات الشركة المتحدة”.

وفيما يخص أعماله المسرحية الجديدة فهو يحضر لمسرحية بعنوان "عائلة اتعملها بلوك" والتي تدور حول أسرة تعيش في عام 1927 وتمتد حتى عصر السادات ومبارك وتستمر حتى عام 2127 في المستقبل أي تدور خلال 200 عام، بالإضافة إلى مسرحية أخرى تحمل اسم “عندما يحكم الأطفال العالم وتدور حول تولي الأطفال إدارة العالم والحكم معلقًا: “المسرحية قضيتها كوميدية واسعى لتقديمها”.

وفيما يخص مسرحية الملك سيام التي تم تأجيلها منذ عام 1998، يعود ليقدمها خلال الفترة المقبلة، وقال عنها: “مسرحية الملك سيام كانت تكلفتها نصف مليون جنيه، لكنها الآن ستكلف ٧ مليون جنيه”.

حقيقة تقديم جزء جديد من مسلسل ونيس

نفى النجم الكبير محمد صبحي تقديم جزء جديد من مسلسل ونيس بعد الجزء الثامن بسبب تغير المجتمع والعادات والاخلاقيات موضحًا أنه لا يمكن يقدم جديد في العمل حاليًا.

وعن مسرحية هاملت علق قائلًا: “نفسي أعيد تقديم مسرحية هاملت ولكن سني حاليًا لا يسمح وفي الأعمال الحالية نتأذى من اللي عنده 70 سنة ويظهر على الشاشة إنه شبابا وفي جامعة وبيحب”.

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وقال الفنان الكبير عن المسرح حاليًا: “المسرح في وعكة صحية يحتاج إلى انتعاشة خلال الفترة المقبلة لكي يستعيد مكانته يجب ألا نضيع الوقت في مهاجمة المسف ولابد أن نجد البديل".