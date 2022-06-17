السفير المصرى فى جوبا يلتقى وزير البترول الجنوب سودانى

وقد أكد السفير عبد القادر خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الدولتين، مستعرضا مجمل مجالات التعاون المختلفة بين البلدين الشقيقين، ومؤكدا على أهمية الدفع بالتعاون خلال الفترة المقبلة فى مجال البترول.
ومن جانبه، أكد الوزير "شول" على اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والأخوية مع مصر، مرحبا بالتعاون فى هذا المجال الحيوى. كما تطرق لتطور قطاع البترول فى بلاده ومساعى وزارته لتطويره وجذب الاستثمارات إليه.
كما تناول اللقاء فرص التعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل المعلومات والخبرات فى قطاع البترول، وآفاق الاستثمارات بالبلاد وإمكانية ترتيب زيارات رسمية بين الدولتين لبحث سبل التعاون فى هذا الصدد.
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