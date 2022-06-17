الكشف الطبى على 964 مواطنا ضمن قافلة طبية فى قنا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ فى بيان، اليوم الجمعة- أن الحالات التى تم توقيع الكشف الطبى عليها بواقع "316 حالة طب أطفال، 228 حالة أمراض باطنة، 212 حالة جراحة عظام، 105 حالات جراحة عامة، 71 حالة أمراض نساء وتوليد، 32 حالة تنظيم الأسرة"، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 92 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا الدكتور راجى تاوضروس، إن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، بجانب ما قدمته من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، حيث جرى عقد ندوتين، لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، حضرهما 115 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.