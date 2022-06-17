المنتدى المصرى للتنمية المستدامة يطلق أول قاعدة شعبية للعمل المناخى

جدة - نرمين السيد - يواكب الأسبوع الوطنى الثامن للتنمية المستدامة مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ»، التى أطلقها المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، كأول مبادرة وطنية لحشد جهود منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى التحضيرات الجارية لاستضافة قمة المناخ فى شرم الشيخ.

كما يتزامن الأسبوع الثامن للتنمية المستدامة، والذى جاء هذا العام تحت شعار "العمل المناخى أساس تحقيق الاستدامة"، مع ذكرى مرور 10 سنوات على إنشاء المنتدى المصرى للتنمية المستدامة فى عام 2012، بهدف إطلاق حوار مجتمعى يستهدف المعنيين من مختلف القطاعات، لمناقشة قضايا محددة وذات أولوية، والعمل على طرح التوصيات الخاصة بها.

وتعتبر مبادرة أسبوع التنمية المستدامة إحدى أهم المبادرات التى أطلقها المنتدى المصرى للتنمية المستدامة فى عام 2015، ويجرى تنفيذها بصفة سنوية، لتتواكب مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى فى شهر يونيو من كل عام، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة خبراء البيئة والتنمية المستدامة فى مختلف القطاعات، وأعضاء مجلس أمناء المنتدى.

تضمنت فعاليات الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة هذا العام الدعوة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية داخل عدد من المدارس ومراكز الشباب، بغرض رفع الوعى البيئى بقضية التغيرات المناخية والتداعيات الناجمة عنها، وكيفية التخفيف من أثارها، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف والمرونة مع عواقب الأزمات المناخية المختلفة.

ويسعى منتدى التنمية المستدامة إلى إحداث التكامل والتنسيق مع فعاليات مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ»، على مستوى جميع المنصات المحلية، التى تم تشكيلها بمحافظات الجمهورية، حيث دعا المنتدى جميع المنصات إلى تكثيف جهودها داخل محافظاتها، لإطلاق العديد من الأنشطة التوعوية والميدانية، بغرض التوعية بقضية المناخ.

كما يعمل المنتدى، من خلال تعاونه مع المنصات المحلية، على تضمين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050، ضمن الفعاليات التى يجرى تنفيذها، بهدف مناقشة الإطار الرئيسى لدور المنصات المحلية فى تفعيل هذه الاستراتيجية، لتعزيز دورها فى ظل الاستعداد لقمة المناخ، وذلك بالتركيز على الأهداف الخمسة للاستراتيجية.

وأكد الدكتور عماد الدين عدلى، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، أن الفترة الحرجة التى يمر بها العالم، تفرض علينا أن نسعى جميعا إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى وأجهزة الدولة، لتحقيق التقدم ونشر الوعى فى جميع المجالات، وذلك تأكيدا على ما جاء فى مضمون إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى، الذى جاء بمثابة شهادة تقدير من جانب الدولة، ممثلة فى قيادتها السياسية، للمجتمع المدنى، ودوره المهم فى تحقيق التنمية التى ننشدها جميعا.

وقال رئيس منتدى التنمية المستدامة، فى كلمته خلال إفتتاح فعاليات الأسبوع الوطنى الثامن للتنمية المستدامة، تحت شعار "العمل المناخى أساس تحقيق الاستدامة"، الذى ينظمه المنتدى، إن النسخة الثامنة من الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة تتزامن مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاق المنتدى، وفى إطار احتفالات يوم البيئة العالمى، وضمن استعدادات منظمات المجتمع المدنى لمؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، وضمن جهود تضمين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بالتنسيق مع المكتب التنفيذى للمجلس الوطنى لتغير المناخ.

ولفت رئيس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة إلى أن الأسبوع الوطنى الثامن للتنمية المستدامة يواكب فعاليات مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27"، التى أطلقها المنتدى، بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، كأول مبادرة وطنية لحشد جهود منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى التحضيرات الجارية لاستضافة قمة المناخ، التى تعقد لأول مرة فى مصر.

وأكد عدلى، فى كلمته، أن فعاليات الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة هذا العام تهدف إلى تسليط الضوء على ملامح الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التى أطلقتها مصر منتصف شهر مايو الماضى، كما تهدف إلى رصد أهم الرسائل التى يجب أن تضع الإطار الرئيسى لدور المجتمع المدنى فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

كما تطرق عدلى إلى مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ"، مؤكدا أنها تأتى فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، اعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، تأكيدا على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى وأجهزة الدولة المختلفة، لتحقيق التقدم المنشود، ونشر الوعى فى جميع المجالات، وفى المقدمة منها تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030".

وأضاف أن المنتدى المصرى للتنمية المستدامة يسعى من خلال فعاليات الأسبوع الوطنى الثامن، إلى إحداث التكامل والتنسيق مع فعاليات المبادرة، وذلك على مستوى جميع المنصات المحلية، التى تم تشكيلها بمحافظات الجمهورية، حيث دعا المنتدى جميع المنصات إلى تكثيف جهودها لإطلاق العديد من الأنشطة التوعوية والميدانية، بغرض التوعية بقضية المناخ، وأهم الملفات المرتبطة بها.

كما يعمل المنتدى من خلال تعاونه مع المنصات المحلية للمبادرة على تضمين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 ضمن جلسات اللقاء الرئيسى لفعاليات الأسبوع، بهدف تسليط الضوء على ملامح الاستراتيجية، وكذلك مناقشة الإطار الرئيسى لدور المنصات المحلية فى تفعيل هذه الاستراتيجية، لتعزيز دورها فى ظل الاستعداد لقمة المناخ، وذلك بالتركيز على الأهداف الخمسة للاستراتيجية.

وتعد مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ" هى الأولى من نوعها للمجتمع المدنى فى مصر، فى إطار التحضير لقمة المناخ، وتهدف إلى تعزيز دور المشاركة المجتمعية والمؤسسات المعنية، والتعريف بأهم المحاور التى ستركز عليها مصر خلال المؤتمر، وبلورة موقف موحد للمجتمع المدنى، وعرض قصص نجاح المنظمات غير الحكومية فى الحد من تداعيات التغيرات المناخية.